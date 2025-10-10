Pavel Durov: O lume întunecată, distopică, se apropie rapid – în timp ce noi dormim. Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți

Împlinesc 41 de ani, dar nu am chef să sărbătoresc. Generația noastră nu mai are timp să salveze internetul, construit pentru libertatea noastră de către părinții noștri. Ceea ce a fost odată promisiunea schimbului liber de informații se transformă în instrumentul suprem de control.

Țările cândva libere introduc măsuri distopice, cum ar fi ID-urile digitale (Marea Britanie), verificările de vârstă online (Australia) și scanarea mesajelor private (UE).

Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii pe internet. Marea Britanie bagă în pușcărie mii de utilizatori pentru tweet-urile lor. Franța investighează penal liderii din domeniul tehnologiei care apără libertatea și intimitatea.

— Pavel Durov (@durov) October 9, 2025



O lume întunecată, distopică, se apropie rapid – în timp ce noi dormim. Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți – și a permis ca acestea să ne fie luate.

Am fost hrăniți cu minciună.

Am fost făcuți să credem că cea mai mare luptă a generației noastre este să distrugem tot ce ne-au lăsat strămoșii noștri: tradiția, intimitatea, suveranitatea, piața liberă și libertatea de exprimare.

Trădând moștenirea strămoșilor noștri, ne-am pus pe calea autodistrugerii – morale, intelectuale, economice și, în cele din urmă, biologice.

Așadar, nu, nu voi sărbători astăzi. Nu mai am timp. NOUĂ nu mai avem timp, scrie Pavel Durov, proprietarul Telegram pe Platforma X.