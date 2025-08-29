PDMM cere sprijinul Statelor Unite: Boris Foca a depus o scrisoare la Ambasada SUA privind corectitudinea alegerilor

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) își intensifică demersurile pentru a atrage atenția comunității internaționale asupra situației politice interne. Astăzi, președintele formațiunii, Boris Foca, a depus o scrisoare oficială la Ambasada Statelor Unite, adresată președintelui american Donald J. Trump, prin care solicită implicare și sprijin pentru garantarea unor alegeri democratice în Republica Moldova.

În mesaj, PDMM acuză actuala guvernare de abuzuri și presiuni menite să reducă opoziția la tăcere. Printre principalele acuzații se numără excluderea nejustificată a partidului din cursa electorală, precum și campania de intimidare la care este supus fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, alături de familia sa.

Boris Foca a declarat că Republica Moldova riscă să compromită principiile democratice dacă instituțiile nu asigură transparență și corectitudine. „Solicităm partenerilor americani să vegheze asupra respectării regulilor jocului democratic. Alegerile trebuie să fie un exercițiu al voinței poporului, nu o competiție controlată politic”, a transmis liderul PDMM.

Prin acest gest, PDMM evidențiază că sprijinul Statelor Unite este esențial pentru menținerea stabilității și pentru protejarea drepturilor cetățenilor. Mesajul transmis administrației Trump subliniază angajamentul partidului pentru pluralism politic și pentru integrarea europeană, dar avertizează că acestea nu pot fi realizate într-un climat electoral viciat.

Vizita la ambasadă este interpretată ca un semnal puternic către guvernare și către opinia publică: PDMM nu intenționează să accepte marginalizarea și își va apăra drepturile prin toate pârghiile legale și diplomatice.

Pe măsură ce data de 28 septembrie se apropie, presiunea asupra instituțiilor responsabile de organizarea scrutinului crește, iar comunitatea internațională este invitată să observe atent procesul electoral.