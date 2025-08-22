Penalul de la Iași suspendă înfrățirea cu Chișinăul

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, cunoscut pentru activitatea sa infracțională, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen.

„Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine ca primar pentru că vorbim acum de un oraș mare, Iașiul, cu un oraș mare Chișinăul, Capitala. Lucrurile au totuși niște rezerve legate de modalitatea de comunicare”, a declarat penalul Chirica în emisiunea Obiectiv Comun de la TVR Moldova.

„De exemplu aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău e o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade.

Legea care a stat la baza elaborării rapoartelor de cooperare între orașe din România și orașe din Republica Moldova privesc într-un mod expres vizitele nemijlocite, cooperarea directă de ambele părți, raporturile bilaterale care trebuie să continue. În acest moment, noi fiind stat membru UE și domnul Ceban neavând capacitatea de a călători în România, eu voi fi nevoit să demarez procedurile de suspendare, până la data încetării condițiilor de suspendare a drepturilor domniei sale de a intra în Spațiul Schengen”, a adăugat penalul Chirica.