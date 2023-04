Pentagon Leaks: China ar pregăti o unitate supersonică de drone spion. Cum arată

Armata chineză ar putea desfășura în curând o dronă spion la mare altitudine, care s-ar deplasa de cel puțin trei ori mai repede decât viteza sunetului, scrie The Washington Post, citând un document secret al National Geospatial-Intelligence Agency.

Documentul secret de la National Geospatial-Intelligence Agency, care nu a fost raportat anterior, arată că armata chineză face progrese tehnologice care ar putea să o ajute să vizeze navele de război americane în jurul Taiwanului și bazele militare din regiune.

Documentul conține imagini din satelit datate 9 august, care arată două drone de recunoaștere propulsate de rachete WZ-8 la o bază aeriană din estul Chinei, la aproximativ 500 de kilometri de Shanghai.

Exclusive: The Chinese military could soon deploy a high-altitude spy drone that travels at least three times the speed of sound, according to a leaked U.S. military assessment, a development that would dramatically strengthen China’s ability to conduct surveillance operations.… pic.twitter.com/u8OnypBbvT

— The Washington Post (@washingtonpost) April 18, 2023