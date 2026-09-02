Justiție

Percheziții CNA la Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor

Photo of Timpul.md Timpul.md2 septembrie 2026
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În R. Moldova au loc percheziții la reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție efectuează percheziții într-un dosar penal în care sunt vizați reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

Informația a fost confirmată de CNA.

Detaliile dosarului nu au fost deocamdată divulgate. Autoritățile urmează să ofere informații suplimentare.

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Photo of Timpul.md Timpul.md2 septembrie 2026
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