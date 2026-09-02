Percheziții CNA la Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor

În R. Moldova au loc percheziții la reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție efectuează percheziții într-un dosar penal în care sunt vizați reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

Informația a fost confirmată de CNA.

Detaliile dosarului nu au fost deocamdată divulgate. Autoritățile urmează să ofere informații suplimentare.