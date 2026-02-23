Percheziții în mai multe primării într-un dosar privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură

Centrul Național Anticorupție și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură rutieră și rețelelor de apeduct și canalizare.

Potrivit autorităților, sunt în desfășurare peste 40 de percheziții și ridicări de documente. Sunt vizate mai multe primării din raioanele Căușeni, Sângerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni, sediul unui agent economic din Chișinău, precum și sediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală din capitală.

Ancheta are în vedere presupuse nereguli în procesul de achiziții publice, în care ar fi fost implicați funcționari și agenți economici, iar prejudiciul estimat este calificat drept unul considerabil.

Acțiunile de urmărire penală sunt în curs, iar autoritățile anunță că vor reveni cu detalii suplimentare.