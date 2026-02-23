Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj energetic

Ministerul ucrainean de Externe condamnă ceea ce califică drept „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au avertizat că ar putea opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul ucrainean.

Potrivit autorităților de la Kiev, livrările de țiței rusesc către cele două state sunt întrerupte din 27 ianuarie, când o dronă rusească ar fi avariat echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. În schimb, Bratislava și Budapesta susțin că responsabilitatea pentru blocaj revine Ucrainei.

Premierul slovac Robert Fico a anunțat că, în termen de două zile, va sista furnizarea de electricitate de urgență către Ucraina, dacă tranzitul petrolului nu este reluat. O poziție similară a fost exprimată anterior și de premierul ungar Viktor Orban.

„Ucraina respinge și condamnă ultimatumurile și șantajul guvernelor Ungariei și Republicii Slovace privind furnizarea de energie între țările noastre. Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului, nu Kievului”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

Ungaria și Slovacia sunt singurele state membre ale Uniunii Europene care depind în continuare în mod semnificativ de petrolul rusesc transportat prin conducta Drujba, ce traversează teritoriul ucrainean. Împreună, cele două țări asigură aproximativ jumătate din exporturile europene de electricitate de urgență către Ucraina, esențiale în contextul distrugerilor repetate ale infrastructurii energetice provocate de atacurile rusești.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, Ucraina a permis tranzitul resurselor energetice rusești către Europa, deși volumele au fost reduse considerabil. În perioada reparațiilor la conductă, Kievul a propus rute alternative pentru livrarea petrolului, inclusiv utilizarea propriului sistem de transport sau o rută maritimă prin conducta Odesa–Brody, care leagă portul ucrainean de la Marea Neagră de Uniunea Europeană.

Din octombrie anul trecut, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând milioane de oameni fără electricitate și căldură în timpul sezonului rece.