Turneul Unirii: Teatrul Național din Iași va prezenta două spectacole la Chișinău

Unirea Basarabiei cu România va fi marcată la Chișinău prin două spectacole prezentate de Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași pe scena Teatrul Național „Mihai Eminescu”, în cadrul Turneului Unirii „Teatrul românesc Chișinău–Iași”.

Pe 27 martie, când este sărbătorită și Ziua Mondială a Teatrului, la ora 18:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, va fi prezentat spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy. Textul, scris la finalul războiului din Bosnia, aduce în prim-plan drama femeilor asupra cărora violența a fost folosită ca armă de război și propune o reflecție asupra traumei și indiferenței.

A doua zi, pe 28 martie 2026, tot la ora 18:00, publicul va putea urmări „Hardughia” de Mircea Radu Iacoban, în regia lui Ovidiu Lazăr, montare realizată după o piesă interzisă în România în 1981.

În luna ianuarie, cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a susținut un turneu la Iași, unde a prezentat două dintre cele mai recente premiere ale sale. Spectacolele „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea” au fost jucate pe 24 și 25 ianuarie pe scena Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, în cadrul proiectului tradițional „ReUniuni Teatrale”.

Data de 27 martie marchează unul dintre momentele istorice fundamentale pentru spațiul românesc. Basarabia s-a unit cu România, în urma votului exprimat de Sfatul Țării, organul legislativ al Republicii Democratice Moldovenești.

Unirea a avut loc în contextul destrămării Imperiul Rus și al transformărilor geopolitice generate de Primul Război Mondial. Din cei 135 de deputați prezenți la ședință, majoritatea au votat pentru unirea Basarabiei cu România, decizia fiind considerată primul pas în procesul de formare a României Mari, urmat ulterior de unirea Bucovinei (28 noiembrie 1918) și a Transilvaniei (1 decembrie 1918).