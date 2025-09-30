Permis auto 2025: modern, sigur și verificabil prin QR

Republica Moldova va introduce un nou model de permis de conducere, denumit „modelul 2025”, menit să crească siguranța și să reducă riscul de falsificare. Documentul va avea un design modern și un câmp extins pentru menționarea restricțiilor, astfel încât informațiile să fie mai clare și mai accesibile pentru autorități și șoferi.

Un element inovator este codul QR plasat pe verso, care permite verificarea autenticitații permisului direct pe portalul guvernamental. Autoritățile spun că această funcționalitate va facilita controlul rutier și va oferi o metodă rapidă de confirmare a dreptului de a conduce, contribuind totodată la reducerea fraudei administrative.

Permisul respectă majoritatea cerințelor europene, cu excepția microcipului și a simbolurilor Uniunii Europene, acestea urmând să fie implementate într-o etapă viitoare. Implementarea documentului este parte a eforturilor de aliniere a Republicii Moldova la standardele internaționale de securitate rutieră.

Data exactă a lansării oficiale nu a fost anunțată, însă tranziția la „modelul 2025” trebuie finalizată până la 31 martie 2026. Autoritățile recomandă șoferilor să se informeze din timp și să pregătească documentele necesare pentru schimbare, pentru a evita blocaje administrative.

Permisele emise în 2008 vor fi retrase complet din uz la sfârșitul anului viitor, ceea ce înseamnă că orice șofer care nu va face tranziția va fi nevoit să obțină noul document pentru a putea circula legal pe drumurile din Moldova.