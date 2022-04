Permisele de conducere din R. Moldova au devenit valabile și în Germania

În cadrul vizitei de lucru la Berlin a delegației Republicii Moldova, ministrul Ana Revenco a semnat astăzi Declarația comună de intenție între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Dezvoltării Digitale și Transport al Republicii Federale Germania, privind aspectele procedurale de transcriere a permiselor de conducere.

Permisele de conducere eliberate de autoritățile Republicii Moldova și Germaniei vor putea fi recunoscute reciproc pe teritoriul ambelor state, cu acceptarea examenului teoretic, urmând ca examenul practic să fie susținut în mod obligatoriu!

La cererea autorităților, va fi nevoie de prezentat și un certificat medical de specialitate, care să confirme aptitudinile fizice și mentale, scrie autoblog.md.

Totodată, potrivit Declarației, vor fi supuse transcrierii permisele de conducere deținute de persoanele care au reședința obișnuită pe teritoriul Republicii Federale Germania (cel puțin 185 de zile pe an) pentru categoriile A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE.

De asemenea, titularul permisului de conducere care urmează a fi convertit, va fi nevoit să suporte taxele interne stabilite de autoritățile locale.