Peste 40 de milioane de țigarete capturate de autorități în prima jumătate a anului în România

În prima jumătate a anului 2024, autoritățile române au capturat peste 40 de milioane de țigarete de contrabandă, dintre care peste 75% înregistrate în zona de sud a țării. Valoarea pe piața neagră a țigaretelor reținute în primele luni ale anului se ridică la peste 40 de milioane de lei, conform datelor centralizate pe platforma www.stopcontrabanda.ro , singurul centralizator în timp real al capturilor de țigarete de contrabandă din România.

În același timp, piața neagră a țigaretelor a crescut la nivelul lunii mai până la 10,4% din totalul consumului, comparativ cu 9,8% la final de martie, potrivit celui mai recent studiu realizat de compania de cercetare Novel. Acesta este cel mai ridicat nivel al contrabandei din ianuarie 2020, ceea ce relevă dinamica intensă a acestui fenomen în specularea condițiilor de instabilitate geopolitică și, implicit, nevoia continuă de intensificare a eforturilor de combatere a contrabandei. Un nivel scăzut al traficului ilicit cu țigarete înseamnă implicit și venituri mai mari la bugetul de stat. BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, este și unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat. În 2023, pe fondul unei medii anuale a contrabandei de 8,2%, BAT România a avut o contribuție totală de 10,8 miliarde lei în accize și taxe la bugetul de stat. Bugetul de stat al României pierde circa 2 miliarde de lei anual din cauza contrabandei cu tutun, sub formă de accize și taxe care nu au fost încasate. [1] .

“Pentru prima dată în ultimii 3 ani nivelul contrabandei cu țigări a depășit pragul de 10% din totalul pieței, iar acesta este un semnal serios de alarmă privind nevoia de intensificare a eforturilor de monitorizare a traficului ilicit la granițele țării. În acest context, salutăm anunțul Ministerului de Finanțe privind operaționalizarea sistemelor de scanare fixe și mobile în puncte de trecere a frontierei și asumarea ca până la sfârșitul anului în vămile din România să funcționeze deja 9 astfel de dispozitive.

Creșterea nivelului consumului de produse de pe piața neagră se traduce atât în pierderi majore pentru bugetul statului, cât și într-un pericol real la adresa siguranței consumatorilor. De aceea, măsurile de combatere a fenomenului traficului ilicit la frontierele țării trebuie completate de un cadru fiscal stabil, corelat cu puterea de cumpărare a consumatorilor și capabil să asigure predictibilitatea fiscală necesară combaterii contrabandei, care afectează direct consumatorii români, bugetul de stat, dar și companiile plătitoare de taxe și angajații acestora”, declară Ileana Dumitru, Director Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT. Conform Nanny State Index 2023, România aplică cele mai mari taxe pentru produsele din tutun raportat la veniturile populației și la puterea de cumpărare, iar la polul opus, cu cele mai mici niveluri ale taxării tutunului, se află țări precum Luxemburg, Austria sau Germania.[2] Marile capturi de contrabandă, reținute în 2024 în sudul țării Cele mai mari capturi de țigarete de contrabandă, reprezentând 75% din totalul capturilor înregistrate până la nivelul lunii iulie, s-au înregistrat în zona de sud a țării, pe fondul prețurilor la țigări semnificativ mai mici în țările de la sudul granițelor României. Cele mai mari capturi de țigări de contrabandă au fost reținute de autoritățile române în prima parte a anului în județele Teleorman (9,9 milioane de țigarete), Dolj (7,2 milioane de țigarete) și Giurgiu (5,3 milioane de țigarete). Și în județul Caraș Severin s-au înregistrat volume semnificative anul acesta, o captură consistentă în urma căreia au fost reținute peste 5 milioane de țigarete de contrabandă fiind înregistrată chiar la începutul lunii iulie. România are 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la trei ori mai mic, iar fiecare container de țigări ilegale înseamnă 1 milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Datele despre evoluția capturilor de țigarete de pe teritoriul României sunt centralizate în timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, o inițiativă BAT care are scopul de a susține eforturile autorităților, prin centralizarea capturilor din întreaga țară, dar și de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu țigări asupra societății. Campania este desfășurată în parteneriat cu Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română. Campania „Stop contrabanda” a fost lansată de BAT în 2017, pentru a crea un punct unic de informare cu privire la contrabanda cu țigări. Despre BAT în România BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, este unul dintre cei mai mari contribuabili ai României. Compania a plătit o contribuție totală de 10,8 miliarde lei în accize și taxe la bugetul de stat în 2023. Investițiile totale ale companiei în fabrica din Ploiești depășesc pragul de 500 de milioane de euro de la construcția sa în 1996. BAT are în prezent peste 3.000 de angajați în cele trei entități economice ale grupului din România și generează peste 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție. Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral. Despre BAT la nivel global BAT este o companie de top cu o gamă variată de bunuri de larg consum. Obiectivul nostru strategic este crearea unui viitor mai bun – A Better Tomorrow™ – prin intermediul unei lumi fără fum. Angajamentul nostru pentru atingerea acestui scop este reliefat de asumarea obiectivului ca 50% din veniturile noastre să fie generate de produsele care nu implică arderea tutunului până în 2035. Compania susține clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. Pentru a construi o lume fără fum, BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternative cu risc redus* dovedit științific. Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu implică arderea tutunului până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum reducerea cu 50% a emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 și reducerea cu 50% a emisiilor pentru Scopul 3 până în 2030 (față de referința de bază din 2020) și 100% din ambalajele utilizate să fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile până în 2025. BAT are peste 46.000 de angajați și, în 2023, grupul BAT a generat venituri de 27,28 miliarde de lire sterline și un profit din operațiuni de 12,46 miliarde lire sterline. Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse din tutun și nicotină. Portofoliul include produse precum țigări electronice, produse de încălzire a consumabilelor (glo) și produse moderne pentru uz oral. Aceste noi categorii de produse au generat venituri anuale de peste 3 miliarde de lire sterline de la dezvoltarea lor cu un deceniu în urmă. În prezent 24 de milioane de consumatori au ales noile categorii de produse BAT care nu implică arderea tutunului, iar veniturile generate de aceste categorii reprezintă 16,5% din veniturile grupului în 2023. *Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență. Articol sutinut de BAT. [1] Potrivit estimărilor industriei [2] https://nannystateindex.org/

