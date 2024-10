Peste 5,7 milioane de femei din România riscă dezvoltarea de cancer de col uterin

România are una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare anti-HPV din Europa şi este încă departe de targetul de eliminare a cancerului cervical până în 2030, avertizează asociaţia Rotary Club Bucureşti Nord, care derulează un program de educare privind infecţia cu HPV. Peste 5,7 milioane de femei din România sunt expuse riscului de a dezvolta cancer de col uterin din cauza ratelor scăzute de vaccinare anti-HPV, atrage atenţia asociaţia.

”Peste 5,7 milioane de femei din România sunt expuse riscului de a dezvolta cancer de col uterin din cauza ratelor scăzute de vaccinare anti-HPV”, avertizează asociaţia Rotary Club Bucureşti Nord, care derulează un program de educare privind infecţia cu HPV şi necesitatea vaccinării. Cu una dintre cele mai mici rate de vaccinare împotriva virusului HPV (Human Papilloma Virus) din Europa, România este pe primul loc în UE în ce priveşte mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin. OMS vrea ca toate ţările să elimine cancerul cervical până în 2030. Potrivit datelor recensământului din 2021, în România există peste 5,7 milioane de persoane de gen feminin cu vârste între 15 şi 65 ani, respectiv peste 6 milioane între 11 şi 65 ani. ”Cum multe persoane îşi încep viaţa sexuală de la debutul adolescenţei, riscul de infectare cu virusul HPV şi de dezvoltare a cancerului cervical (de col uterin) sau a leziunilor pre-maligne determinate de acesta este în creştere. Programul de vaccinare anti-HPV al României vizează fetele între 11 şi 19 ani, pentru care vaccinul este compensat 100%, precum şi femeile între 20 şi 45 de ani, pentru care schema de vaccinare este compensată 50%”, precizează asociaţia.

Virusul HPV este transmisibil prin simpla atingere a pielii Astfel, în România există aproape 734.000 de persoane de sex feminin cu vârste între 11 şi 19 ani şi 2,76 milioane în intervalul 20 – 45 ani, conform datelor INS. “Virusul HPV este transmisibil prin simpla atingere a pielii, nu numai prin contact sexual, afectând deopotrivă femeile şi bărbaţii. Rata de dezvoltare a cancerului de col uterin este mult mai mare în ţările mai sărace, cu venituri mici şi medii, printre care se află şi România, conform OMS. Multe fete îşi încep viaţa sexuală înainte de vârsta de 16 ani, România fiind şi ţara din UE cu cele mai multe mame minore, mai exact peste 8.000 în 2021, potrivit datelor INS. Prin urmare, multe românce sunt expuse acestui virus, având în vedere şi faptul că nivelul de informare şi educare în acest sens este foarte scăzut, dar mai ales cel de vaccinare. Acest patogen poate determina apariţia nu numai a leziunilor maligne sau pre-maligne, ci şi a unor leziuni benigne inestetice, supărătoare. Ca răspuns la această problemă, derulăm un program de informare complex, atât în mediul online, cât şi în şcoli, licee, universităţi, pentru ca părinţii din România să conştientizeze riscurile la care sunt expuşi copiii lor, iar adulţii să conştientizeze riscurile la care se expun şi îi expun pe ceilalţi. Este important de ştiut că virusul afectează şi băieţii, pentru care este recomandată profilaxia în egală măsură. Totodată, toate femeile adulte, între 18 şi 45 de ani, ar trebui să aleagă să se vaccineze împotriva acestui virus, ele reprezentând categoria de vârstă aflată la risc pentru a dezvolta leziuni maligne ale zonei genitale, tot mai frecvent diagnosticate în ultimii ani la femei din ce în ce mai tinere. Cele 3 doze din schema de vaccinare anti-HPV asigură protecţie împotriva contractării a 9 din cele mai frecvente şi periculoase tulpini ale acestui virus, şi implicit scad susceptibilitatea dezvoltării cancerului. Statul român compensează 100% sau 50% din preţul vaccinului, în funcţie de categoria de vârstă, aşadar este vital ca fetele şi femeile să opteze pentru prevenţie şi pentru o viaţă sănătoasă”, spune Dr. Iman Mologani, medic rezident radioterapeut la Spitalul Colţea din capitală, membru al Rotary Club Bucureşti Nord.

Virusul HPV provoacă multiple tipuri de cancer. Jumătate dintre femeile cu cancer de col uterin pierd lupta pentru viaţă. HPV nu are simptome În absenţa vaccinării, 80% dintre adulţi vor contracta cel puţin o tulpină HPV. Cel mai des nu există simptome. ”Partenerii sexuali pot transmite HPV, punându-se unul pe celălalt în pericol. Sexul protejat nu împiedică 100% transmiterea HPV şi nu există un tratament specific care să elimine virusul, prevenţia prin vaccinare fiind cea mai eficientă metodă împotriva cancerului de col uterin”, mai arată datele asociaţiei. De altfel, virusul HPV poate provoca multiple tipuri de cancer, cel mai frecvent, în 99% din cazuri, fiind cel de col uterin. Cancerul cervical (de col uterin) este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer la femei, după cancerul mamar, cancerul colorectal, cancerul pulmonar, fiind afectate peste 3.300 de femei din România anual cu această afecţiune. Dintre acestea, mai mult de jumătate îşi pierd viaţa. OMS, apel pentru vaccinare Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) face apel către toate ţările să se unească în lupta pentru eliminarea cancerului cervical. În acest scop, toate ţările de pe glob trebuie să atingă şi să menţină o rată sub 4 cazuri la 100.000 de femei. Acest obiectiv poate fi obţinut prin atingerea următoarelor ţinte: vaccinare – 90% dintre fetele până la 15 ani să fie vaccinate cu toate dozele necesare, screening – 70% dintre femei să efectueze screeningul necesar diagnosticării, folosindu-se teste de înaltă sensibilitate (frotiu Papanicolau) şi tratament – 90% dintre femeile cu formaţiuni pre-canceroase şi 90% dintre femeile cu cancer invaziv să beneficieze de tratament. Fiecare ţară ar trebui să atingă obiectivele 90–70–90 până în 2030 pentru a putea elimina cancerul de col uterin în următorul secol. În prezent, doar puţin peste 25.000 de femei s-au vaccinat cu cel puţin o doză împotriva HPV, ceea ce plasează România departe de targetul OMS. Rotary Club Bucureşti Nord este o organizaţie non-guvernamentală, formată din 50 oameni de afaceri şi profesionişti, printre care şi medici, reuniţi pe plan mondial sub egida Rotary International, care oferă ajutor umanitar, promovează cele mai înalte standarde etice în activitatea profesională şi contribuie la instaurare unui climatului de bunăvoinţă şi pace în lume. Domeniile de interes ale Rotary Club Bucureşti Nord includ sănătatea, educaţia, networkingul de business, dezvoltarea comunităţii şi sprijinirea artei.

