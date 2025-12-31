Petrecem ultima zi din an cu ninsoare slabă în unele zone

Ultima zi din anul 2025 ne aduce ninsoare slabă în nordul și centrul țării, la sud va fi cer noros. Potrivit meteorologilor, minimele termice vor fi cuprinse între -8 și -3 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27-37 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65-80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între -8° și -4°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între -4° și -1°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între -3° și +1°C.