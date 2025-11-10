Pile, cunoștințe și relații în Rusia: trei sferturi dintre oficiali și-au plasat rudele în poziții de putere

Trei din patru membri ai elitei politice ruse au reușit să-și ajute copiii sau alte rude să-și construiască cariere pe cheltuiala statului.

Aproximativ 76% dintre oficialii guvernamentali au rude angajate în instituții de stat sau afaceri conexe guvernului, potrivit unui studiu realizat de publicația Proekt. Cercetarea se bazează pe biografiile a 1.329 de oficiali, valabile la 1 ianuarie 2025, incluzând de la funcționari federali până la conducători de muzee de stat.

Relațiile de familie acoperă toate sectoarele

Legăturile familiale ale elitei se regăsesc în aproape toate domeniile: industrie, finanțe, apărare, energie, agricultură, media și social media. Multe dintre aceste clanuri își au originile în perioada sovietică — 58% dintre actualii oficiali sunt descendenți ai nomenclaturii sovietice și au ocupat poziții înalte în acea perioadă.

Cele mai clanice structuri ale guvernului

Conform studiului, cele mai pronunțate structuri bazate pe clanuri sunt Consiliul Federației (86% dintre lideri au rude în guvern), Duma de Stat (84%), Direcția pentru Administrarea Proprietăților Prezidențiale (85%) și Administrația Prezidențială (68%). Printre oficialii din domeniul securității și judecători, 74% au rude în guvern, 69% dintre guvernatori și 61% dintre membrii cabinetului guvernamental.

Ramzan Kadârov și dominația clanurilor din Caucaz

În topul celor 25 de oficiali cu cei mai mulți membri de familie în funcții, liderul cecen Ramzan Kadârov conduce, sprijinind 96 de rude să obțină locuri de muncă. Caucazul se evidențiază drept regiunea cu cea mai extinsă promovare pe criterii de clan. Alături de Kadârov, zece alți oficiali din Caucaz, inclusiv senatorul și miliardarul Suleiman Kerimov, au asigurat joburi pentru 191 de rude.

Familia Putin, a doua cea mai mare din țară

Potrivit Proekt, președintele Vladimir Putin a creat a doua cea mai mare dinastie de rude plasate în funcții publice. El are 27 de membri de familie în guvern și în afaceri, iar clanul său se extinde și la copiii rudelor îndepărtate. De exemplu, Denis Putin, văr de gradul doi al președintelui, în vârstă de 25 de ani, a devenit șef de expertiză în departamentul de export al Gazprom în 2022. În 2024, s-a transferat la Sibur, unde, conform rapoartelor scurse, a preluat funcția de manager de proiect cu un salariu lunar între 600.000 și 800.000 de ruble. Denis deține 10% din MDK Sheremetyevo, complexul de afaceri cu același nume din apropierea aeroportului, iar tatăl său, Mikhail Putin, este vicepreședinte Gazprom.

Copiii rudelor lui Mikhail Putin, avans rapid în carieră

Fiicele surorilor lui Mikhail, verișoare ale președintelui, au obținut și ele poziții importante. Anna Tsivileva, fiica lui Yevgeny Putin și sora lui Mikhail, este în prezent secretar adjunct al Ministerului Apărării. Soțul ei, Sergei Tsivilev, conduce Ministerul Energiei. O altă soră a lui Mikhail și Anna, Tatyana Ptashuk, a găsit un loc și pentru copilul ei. Fiica sa, Elena Zhidkova, este director de Medicină la Căile Ferate Ruse.

Alți oficiali își creează propriile clanuri

Mai mulți oficiali, mulți dintre ei aduși la putere de Putin, dezvoltă clanuri proprii. Senatorul Arsen Kanokov are 19 rude în funcții guvernamentale, CEO-ul Rostec, Sergei Chemezov, 16, iar fostul șef FSB, Nikolai Patrushev, 15. Proekt raportează că oficialii de securitate infiltrează din ce în ce mai mult agențiile civile cu rude, 20% dintre toți oficialii având rude apropiate în agențiile de securitate.

Oligarhii și dinastiile lor

Printre oligarhi, Arkady și Boris Rotenberg conduc în dezvoltarea clanurilor, având 19 rude angajate în agenții guvernamentale sau firme afiliate. Urmează Oleg Deripaska, fondator Rusal și legat de familia lui Boris Elțin (11), oligarhul și fost parlamentar Mikhail Gutseriev (10) și Yuri Kovalchuk, aliatul de lungă durată al lui Putin în cooperativa Ozero (9).



