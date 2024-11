Pierre Cardin a fost sancționată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a amendat Pierre Cardin şi compania licenţiată Ahlers cu un total de 5,7 milioane de euro pentru încălcarea normelor antitrust ale UE, prin restricţionarea vânzărilor transfrontaliere de îmbrăcăminte marca Pierre Cardin, precum şi a vânzărilor de astfel de produse către anumiţi clienţi, conform News.ro. Pierre Cardin este o casă de modă franceză care licenţiază marca sa comercială pentru a permite terţilor să producă şi să distribuie îmbrăcăminte marca Pierre Cardin. Ahlers a fost cel mai mare licenţiat de îmbrăcăminte Pierre Cardin din Spaţiul Economic European (denumit în continuare „SEE”) în perioada ân care au fost contatate încălcări ale legislaţiei antitrust. Ancheta Comisiei a constatat că, între 2008 şi 2021, Pierre Cardin şi Ahlers au încheiat acorduri anticoncurenţiale şi s-au angajat în practici concertate pentru a proteja Ahlers de concurenţa în acele ţări SEE în care compania deţinea o licenţă Pierre Cardin, încălcând articolul 101 din tratat privind funcţionarea Uniunii Europene şi articolul 53 din Acordul SEE. Comisia a constatat în special astfel de acorduri anticoncurenţiale şi practici concertate menite să împiedice alţi licenţiaţi Pierre Cardin şi clienţii acestora să vândă îmbrăcăminte marca Pierre Cardin, atât offline, cât şi online, în afara teritoriilor licenţiate şi/sau comercianţilor cu preţuri mici (cum ar fi discounterii) care ofereau îmbrăcămintea consumatorilor la preţuri mai mici. Obiectivul final al unei astfel de coordonări între Pierre Cardin şi Ahlers a fost acela de a asigura protecţia teritorială absolută a Ahlers în ţările vizate de acordurile sale de licenţă cu Pierre Cardin în SEE.

Aceste practici ilegale îi împiedică pe comercianţii cu amănuntul să poată achiziţiona în mod liber produse din statele membre cu preţuri mai mici şi să parţioneze artificial piaţa internă. Amenzile au fost stabilite pe baza Orientărilor Comisiei din 2006 privind amenzile. La stabilirea nivelului amenzilor, Comisia a luat în considerare diferite elemente, printre care natura gravă a încălcării, sfera sa geografică şi durata acesteia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!