Piperea a deschis Cutia Pandorei: Ursula von der Leyen vizată de două moțiuni de cenzură. Are zilele numărate – stânga și dreapta se coalizează împotriva dictaturii CE

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a deschis Cutia Pandorei. Parlamentul European va dezbate și vota două moțiuni de neîncredere împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul sesiunii plenare din 6–9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, obținut de POLITICO.

Două grupuri politice, „Patrioți pentru Europa” și grupul Stângii, au depus moțiuni separate de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Cele două moțiuni au fost depuse la miezul nopții, pe 10 septembrie, prima ocazie în care au putut face acest lucru în conformitate cu regulamentul parlamentar.

„Patrioții pentru Europa” au depus moțiunea cu 20 de secunde înaintea grupului Stângii, au declarat doi oficiali.

Demersurile vin la câteva ore după discursul său privind Starea Uniunii, susținut la Strasbourg, și la doar două luni de la ultima votare de încredere în conducerea sa, evidențiind fragmentarea politică din UE, scries ursa citată.

„Patrioții pentru Europa” o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparență și responsabilitate și critică acordurile comerciale Mercosur și cu SUA. Grupul Stângii se concentrează mai mult pe ceea ce consideră lipsă de acțiune din partea Comisiei în contextul războiului din Gaza, deși critică și politica comercială a UE.

Faptul că două moțiuni de cenzură sunt depuse simultan este fără precedent și a stârnit dezbateri în Parlament privind modul în care vor fi organizate două discuții și două voturi separate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parlamentului, Delphine Colard, programul final al dezbaterilor și voturilor va fi stabilit de liderii grupurilor politice pe 1 octombrie. Cel mai probabil, dezbaterea comună va avea loc luni, 6 octombrie, urmată de două voturi separate joi, 9 octombrie. „Patrioții pentru Europa” ar putea solicita să fie prima la vot, deoarece au depus moțiunea mai rapid.