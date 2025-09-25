Plahotniuc, sub pază strictă: fostul lider politic transferat la Chișinău și izolat într-o celulă separată

Vladimir Plahotniuc, una dintre cele mai controversate figuri politice și de afaceri din Republica Moldova, a fost adus la Chișinău și plasat în detenție la Penitenciarul nr. 13. Decizia autorităților prevede ca acesta să fie ținut într-o celulă separată, măsură justificată prin statutul său și necesitatea garantării securității procedurale.

Transferul a fost realizat în condiții de maximă discreție și securitate, cu implicarea structurilor de aplicare a legii. Logistica deplasării și protecția persoanei au fost atent coordonate, având în vedere riscurile legale și politice asociate cazului.

Ministerul Justiției a confirmat că măsura izolării este menită să prevină incidente nedorite și să asigure respectarea standardelor internaționale pentru deținuții aflați în atenția publică.

Plahotniuc urmează să fie prezentat în fața instanței pentru examinarea dosarelor în care este vizat, inclusiv fraude bancare și scheme de corupție de proporții. Măsurile preventive care vor fi aplicate în continuare vor depinde de deciziile judecătorilor.

Autoritățile judiciare transmit că dosarele ce îl vizează vor fi tratate cu strictețe și transparență, într-un efort de a demonstra că legea se aplică uniform, indiferent de poziția socială sau politică a inculpaților.

Acest episod marchează o nouă etapă în încercările statului de a aduce în fața justiției persoane asociate cu marile scandaluri de corupție din ultimii ani, transmițând un mesaj puternic de responsabilitate și fermitate.