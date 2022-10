Poate armata ucraineană să recucerească Hersonul? Și să ajungă în Crimeea? Interviu cu un expert militar israelian

Armata ucraineană își continuă contraofensiva – și eliberează rapid tot mai multe teritorii aflate sub ocupația rusă. Numai în ultimele zile, forțele armate ucrainene au preluat controlul asupra a zeci de localități din regiunea Kherson și au alungat aproape complet forțele rusești din regiunea Harkov. Iar în decurs de o săptămână, Rusia s-a retras chiar și cu aproximativ patru mii de kilometri pătrați. Meduza a discutat cu expertul militar israelian David Gendelman despre cum ar putea evolua în continuare situația de pe front.

– Cum evoluează acum contraofensiva ucraineană?

– Armata ucraineană trece la ofensivă atât în nord-est, cât și în sud-vest. Acest lucru înseamnă că s-au acumulat suficiente rezerve strategice și că s-a muncit mult: rezervele nu cad din cer de la sine. În ceea ce privește nord-estul, toate capetele de pod ucrainene separate sunt acum consolidate de-a lungul malului estic al râului Oskol într-unul singur – iar acest lucru permite dezvoltarea atacului asupra Svatovo. Un succes în această zonă ar putea doborî întregul front de nord-est din regiunea Lugansk. În același timp, asistăm la succesele ucrainene în direcția Herson, unde au fost transferate și rezerve suplimentare. Pe 4 octombrie am asistat la o retragere semnificativă a armatei ruse: armata ucraineană a pătruns de-a lungul Niprului în sectorul estic, iar rușii au trebuit să se retragă și în sectorul central pentru a nu fi încercuiți.

– Ce probleme are armata rusă cu o astfel de promovare activă a SBU?

– Armata rusă are un banal deficit de personal pe front. Ca urmare, se formează secțiuni slabe, pe care recunoașterea ucraineană le descoperă, după care se concentrează acolo forțe superioare, se face o pătrundere și armata rusă se retrage, inclusiv în zonele învecinate, pentru a evita să fie încercuită. După succesul operațiunii ucrainene Balaklia – Izium [în Rusia], mobilizarea a fost în cele din urmă anunțată, deoarece cred că Putin a fost pus în fața faptului că nu existau suficiente efective. Până în prezent, mobilizarea nu a avut niciun efect. Vom vedea cât de mult ne ajută când cei mobilizați vor începe să ajungă în număr mare pe front. Dar nu se știe unde se va afla frontul până atunci și unde va trebui să fie stabilizat. Deocamdată, frontul continuă să se deplaseze.

– Cât de realist este ca Ucraina să elibereze Herson acum?

– Depinde de numărul de rezerve pe care armata ucraineană le poate arunca acum acolo și de cât de mult succes vor avea rușii în construirea unei a doua linii de apărare. Până în prezent, este greu de spus. Pe de o parte, am văzut deja o avansare destul de reușită, dar, pe de altă parte, nu știm câte forțe ucrainene sunt aruncate acolo și câte mai pot fi aruncate pentru a cuceri complet Herson și a elimina gruparea din Herson [a forțelor rusești].

– Ce ținte au acum ca prioritate Ucraina și de ce așezări au nevoie pentru a-și consolida succesul?

– În primul rând, este vorba de Herson, precum și de secțiunea nord-estică a frontului din regiunea Lugansk. În prezent, se desfășoară două atacuri principale. Din punct de vedere strategic și geografic, Herson este mai important. Dar putem vedea că se aplică forțe mari și în nord-est. Poate că se vor face eforturi pentru a opri încercările rusești de a avansa în apropiere de Bahmut. Ar fi ideal să se consolideze succesul în ambele direcții, dar depinde de câte rezerve mai are Ucraina.

– Dacă avansarea Ucrainei continuă în același ritm ca și acum, cât de realistă este eliberarea tuturor teritoriilor ocupate de Rusia?

– Orice ofensivă se epuizează mai devreme sau mai târziu: există pierderi, rezervele se epuizează. Până în prezent, ofensiva are loc în valuri. Câteva zile de avansare deosebit de activă, apoi poate o pauză operațională și acumularea de forțe pentru următorul atac. Este puțin probabil ca ritmul ofensivei să fie la fel de neîntrerupt ca în ultimele două zile. Cu excepția cazului în care există un fel de prăbușire a apărării rusești într-un anumit sector. În principiu, s-ar putea întâmpla și acest lucru, dar nu ar fi înțelept să ne bazăm pe acest lucru în avans.

Printre altele, acest război a arătat că realizarea de previziuni pe termen lung este o sarcină ingrată. Prin urmare, cred că extrapolarea este greșită în acest caz. Dacă au parcurs atâția kilometri în ultimele trei zile, cât timp le va lua să parcurgă restul? Nu merge așa, pentru că toți acești kilometri înseamnă mult sânge, multă muniție, multe pierderi materiale. Deci, mai devreme sau mai târziu, se vor opri și nu vor mai putea menține acest ritm. Întreaga întrebare este unde anume se vor opri. Este greu de spus deocamdată, și nu aș face previziuni mai departe de următoarele câteva zile.

– Presupunând că Ucraina poate elibera toate teritoriile confiscate de Rusia, credeți că vor merge să elibereze Crimeea?

– Teoretic, pot. Poate că acest lucru [anexarea oficială a teritoriilor ucrainene de către Rusia] deschide chiar o fereastră Overton: în timp ce mulți obișnuiau să spună că trecerea în Crimeea a fost o schimbare politică bruscă, acum, de fapt, chiar și din perspectiva Federației Ruse, nu mai există nicio diferență între Herson și Crimeea. Dar, din punct de vedere militar, mai trebuie să ajungă la acest punct, există o mulțime de teritorii care trebuie eliberate pe parcurs. Crimeea nu este încă ținta imediată a unei ofensive.

– Contraofensiva ucraineană ar putea stagna în câteva luni, după ce mobilizații vor fi instruiți?

– O parte dintre cei mobilizați sunt deja pe front, există interviuri video cu mobilizați capturați, deși nu toate clipurile sunt credibile. Cel mai eficient mod de a utiliza primul val de mobilizări este de a reface unitățile existente. După cum știm, multe batalioane din armata rusă au acum jumătate din personal sau mai puțin pe front. În acest fel, cei mobilizați ar putea învăța de la camarazii lor.

Unitățile alcătuite în întregime din oameni mobilizați sunt de calitate inferioară. În plus, crearea unor astfel de unități necesită mai mult timp: acestea necesită pregătire individuală, integrare în luptă, pregătire la nivel de pluton, companie sau batalion, alocarea de personal de comandă suplimentar și aprovizionare materială suplimentară. Acest lucru durează mai mult, chiar dacă s-ar dori să le arunci mai repede în față.

Aceasta [durata unei contraofensive ucrainene de succes] depinde mai mult nu de ruși, ci de câte rezerve pregătite de luptă mai are comandamentul ucrainean și de cât de mult este dispus să arunce pe front. În ultimele zile a avut loc un avans activ. Nu este sigur că va continua în acest ritm pentru mult timp, dar cel puțin a avut loc o altă grabă și, de fiecare dată, vedem că armata ucraineană are suficiente rezerve și că le folosește în mod competent. Până în prezent, nu am văzut că linia frontului s-a stabilizat în zona Sveatovo și Herson. Bineînțeles, rușii pregătesc o a doua linie de apărare. În viitorul apropiat vom vedea dacă vor reuși.

În orice caz, armata ucraineană va încerca, fără îndoială, să se bazeze pe succesele sale și să le consolideze cât mai mult posibil înainte ca un număr mare de mobilizați ruși să ajungă pe front.

– Mai există și alte instrumente, în afară de mobilizare, cu care armata rusă poate încetini înaintarea Ucrainei?

– În lipsă de personal, armata rusă este nevoită să recurgă la lovituri. Imediat după ofensiva de la Harkov, a avut loc un val de lovituri asupra infrastructurii, în special asupra centralelor electrice.

Acum asistăm la un val de atacuri iraniene cu drone asupra diferitelor ținte în același stil. Dar, în orice caz, dacă există un deficit de forță de muncă, singurul lucru pe care îl poți folosi este superioritatea ta în materie de putere de foc și de aviație. Aceleași drone iraniene pot ajuta în acest sens, dar ei [rușii] nu au nimic altceva în acest moment.

– Cât de periculoase sunt dronele iraniene?

– Ele sunt folosite în principal pentru a lovi în spate, așa cum am văzut în această noapte cu atacul asupra orașului Bila Tserkva [din regiunea Kiev], care nu a fost lovit deloc de mult timp. Această lovitură a fost efectuată în locația Brigăzii 72. Există, de asemenea, atacuri constante în apropiere de Odesa, Nikolaev. Dronele sunt folosite cu zecile, sunt un substitut ieftin pentru rachetele de croazieră scumpe. În principiu, acesta este motivul pentru care Rusia a apelat la Iran – exact ceea ce Iranul ar putea ajuta în acest domeniu. Și putem vedea că mijloace relativ ieftine pot obține rezultate bune. În sens strategic, acest lucru nu va provoca o lovitură de stat, dar la nivel tactic este, fără îndoială, neplăcut [pentru Ucraina].

– Cum ar putea influența contraofensiva ucraineană ritmul din afara sezonului, toamna și iarna?

– Acum, când plouă și este înnorat în Ucraina, este ceva mai dificil să folosim UAV [drone] – și aviația în general. Iar pentru trupele terestre, ploaia și noroiul le încetinesc înaintarea, dar mai departe [ritmul lor] va depinde de cât de mult vor dura ploile. Când vine iarna și vremea rece, va fi mai ușor din punct de vedere militar, pentru că este mai ușor să te deplasezi pe drumuri înghețate decât pe drumuri care au devenit noroioase. Frigul iernii poate chiar să ajute [partea care avansează] în această privință.

Sursa: meduza, traducerea: TIMPUL

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!