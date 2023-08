Podoleak: „Ucraina nu încalcă drepturile niciunei minorităţi. Dacă este nevoie de dialog, acesta se poate desfăşura”

Pentru a-şi putea continua contraofensiva împotriva trupelor ruse, Ucraina are nevoie de sute de blindate, de mai multe sisteme de apărare antiaeriană şi de avioane de luptă F-16, a declarat consilierul prezidențial al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleak, într-un interviu publicat joi, 3 august, de portalul ungar Hvg, citat de Agerpres.

”Pentru ca operaţiunile noastre să aibă succes, avem nevoie de suficiente trupe mecanizate. Nu vorbim despre 10-15 tancuri, ci despre alte 100-300”, a precizat Podoleak.

Mai mult, el a adăugat că pentru a lovi bazele logistice ale armatei ruse, armata ucraineană are nevoie de rachete cu rază lungă de acţiune. De asemenea, consilierul prezidențial al președintelui ucrainean Zelenski, a admis că Rusia are un avantaj al forţelor aeriene, situaţie ce ar putea fi egalizată prin instalarea de noi sisteme antiaeriene şi cu ajutorul unor avioane F-16.

”Dacă aceste livrări se accelerează, cursul războiului de asemenea se va accelera”, crede consilierul prezidenţial ucrainean, care a criticat lentoarea iniţială a ajutorului militar occidental în 2022.

În termeni mai generali, el a mai adăugat că operaţiunile militare ale Ucrainei nu sunt doar ”o contraofensivă, ci un atac real”. ”Atacul se desfăşoară conform calendarului stabilit în prealabil de Statul Major”, a mai spus el despre contraofensiva pe care armata ucraineană o desfăşoară de la începutul lunii iunie, dar care a condus până în prezent doar la înaintări minore.

Potrivit The New York Times, în primele două săptămâni ale contraofensivei armata ucraineană a pierdut circa 20% din armamentul greu (tancuri, blindate, obuziere etc.), rata pierderilor scăzând ulterior, după ce comandanţii ucraineni au făcut schimbări tactice.

Cât despre eventuale negocieri cu Rusia, Podoleak a spus că la Moscova ”nu există niciun leadership politic care să poată asigura angajamentele asumate”.

În ceea ce priveşte relaţiile dintre Ucraina şi Ungaria, consilierul preşedintelui Zelenski l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban că repetă ”propaganda” rusă când vorbeşte, printre altele, despre oprirea livrărilor de arme către Ucraina, potrivit sursei Hvg.

”Considerăm că declaraţiile premierului ungar sunt foarte dăunătoare. El nu înţelege ce se întâmplă în lume şi, mai ales, în război. Prin declaraţiile sale, el distruge valorile europene comune”, a continuat consilierul prezidenţial de la Kiev.

De asemenea, la rândul ei, Ungaria acuză Ucraina că nu respectă drepturile celor circa 150.000 de persoane care formează minoritatea maghiară. Mihailo Podoleak a susţinut în această chestiune că ”Ucraina nu încalcă drepturile niciunei minorităţi”, adăugând că ”dacă este nevoie de dialog, acesta se poate desfăşura”. ”Nu cred că va fi dificil de găsit o soluţie”, a mai spus el.

