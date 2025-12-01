Podul de Fier din Florești, monument cu istorie și rugină: simbolul orașului riscă să se prăbușească

Podul de Fier din Florești, vechi de peste un secol și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, se află astăzi în pragul colapsului. Construit integral din oțel și montat peste râul Răut, podul a rezistat cutremurelor, viiturilor și bombardamentelor din Al Doilea Război Mondial, fiind mult timp singura legătură între localitățile din zonă. Astăzi, însă, structura este grav degradată, rugina a atacat elementele metalice, iar siguranța trecerii este serios compromisă.

Timp de decenii, Podul de Fier a fost traversat de autoturisme, tractoare și chiar vehicule militare, iar localnicii își amintesc cum era folosit zilnic de sute de oameni în drumul lor spre Băhrinești sau alte sate din apropiere. După anii 1960, odată cu construirea unor poduri noi, structura istorică a fost scoasă din uz și treptat abandonată. Au fost montate bariere pentru a opri accesul mașinilor, dar acestea au fost tăiate de mai multe ori, iar trecerile necontrolate au accelerat degradarea.

Locuitorii din Florești spun că podul nu este doar o piesă de infrastructură veche, ci un simbol al comunității, un loc care atrăgea oameni la ceremonii, nunți și sesiuni foto, unde tinerii puneau lăcățele sau își filmau amintirile. Acum, însă, podul a devenit un monument degradat, acoperit de rugină și fisuri, iar multe dintre elementele sale structurale sunt slăbite. Localnicii povestesc că au cerut de mai multe ori Primăriei să intervină, dar promisiunile au rămas fără rezultat.

Autoritățile locale afirmă că au încercat să identifice soluții de finanțare, inclusiv prin contactarea ambasadelor, cu speranța de a valorifica legătura simbolică cu tehnologia Turnului Eiffel. Primarul orașului Florești spune că demersurile nu au avut succes până acum, dar podul este înregistrat oficial în cadastru ca obiect al statului, ceea ce ar permite accesul la fonduri externe sau guvernamentale. Documentația tehnică ar trebui actualizată pentru a putea fi inclusă într-un program de restaurare.

Estimările făcute acum doi ani arătau că reabilitarea podului ar costa aproximativ 300 de mii de dolari. Proiectul se află în strategia locală pentru perioada 2021–2027, unde Podul de Fier apare și ca potențial obiectiv turistic. Fără intervenții, însă, monumentul riscă să dispară nu doar din peisaj, ci și din memoria orașului.