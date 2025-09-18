Poliția britanică a deschis o anchetă pe cazul lui Anatol Fedoruța: „Toate lucrurile din camera lui au dispărut”

„Din Londra bănuieli sunt, ceva acolo. S-a început acolo deja, a fost depus dosar la poliție. Acolo tot foarte multe lucruri… cel mai interesant e că toate lucrurile din cameră au dispărut, hainele, tot. Ce mai vorbim?! Și laptopul, pe care eu nu l-am văzut din 2023, căci el nu mai venea cu acesta acasă. Dar la serviciu îl folosea, căci lucra în telecomunicații”, a declarat Ion Fedoruța la emisiunea LIFE MD.

Unul dintre colegii de apartament ai tânărului povestește că Anatol plecase din Londra pe 11 august, iar după o săptămână, tatăl acestuia l-a sunat să-l întrebe dacă Antol s-a pornit acasă. „Mi-a scris tatăl de dimineață, pe 18 august, că „ce face feciorul meu, vine acasă. S-a pornit?”, și i-am zis: „Păi, el de pe 11 a venit acasă și eu am rămas șocat. Bă, cum așa să-i zică părinții lui că ia uite vine pe 18 și el a plecat de pe 11 august. Zic ceva nu se leagă aici.

El își făcea singur treburile, nu cerea ajutor când avea nevoie, singur se descurca, dar noi încercam să-l ajutăm, să mai comunicăm cu el. Câteodată trebuie să te mai descarci, să mai comunici. Vorbeam și cu prietenii lui și zic, poate este vreun maniac, cum se zice, vreun taxi de acesta care pândește”, a declarat tânărul.