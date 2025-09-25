Poliția sperie moldovenii prin SMS: Nu te juca cu votul, că vei pierde totul!

Cetățenii Republicii Moldova au început să primească, în ajunul alegerilor parlamentare, SMS-uri de la Poliție prin care sunt avertizați să aibă grijă cu votul.

„Nu te juca cu votul!” – așa începe mesajul prin care oamenii legii reamintesc că vânzarea sau cumpărarea votului este ilegală și se sancționează cu amendă de până la 37.500 de lei.

În același mesaj, cetățenii sunt îndemnați să raporteze cazurile de corupere electorală la numărul de urgență 112.

Amintim că Poliția a lansat, pe 3 septembrie, campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Aceasta este menită să informeze cetățenii despre riscurile și consecințele corupției electorale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat, anterior, că această acțiune vine să fortifice eforturile autorităților de prevenire a infracțiunilor electorale.

Cetățenii pot să sesizeze acțiunile suspecte legate de coruperea electorală și la acest scrutin. Acestea pot fi transmise și anonim, toate apelurile fiind examinate cu maximă seriozitate și confidențialitate la:

Linia Fierbinte a CNA – +373 78 710 116, disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp.

Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.

Alegerile parlamentare, considerate decisive pentru parcursul Republicii Moldova, vor avea loc pe data de 28 septembrie. Guvernarea de la Chișinău, dar și lideri europeni acuză Federația Rusă de interferență în scrutin. Potrivit autorităților, grupări criminale, dar și politicieni controlați de Kremlin încearcă să deturneze votul de duminică și să destabilizeze țara prin corupere electorală, dezinformări și manipulări.