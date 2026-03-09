Kaja Kallas cere accelerarea extinderii UE, inclusiv Ucraina și Moldova

Uniunea Europeană trebuie să grăbească procesul de extindere și integrarea țărilor candidate, inclusiv Ucraina și Republica Moldova, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Uniunea Europeană ar trebui să accelereze procesul de extindere și să includă mai rapid noi membri în blocul comunitar, a declarat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în cadrul conferinței anuale a diplomaților UE desfășurate la Bruxelles.

Potrivit acesteia, extinderea trebuie să rămână un proces bazat pe merit, însă contextul geopolitic actual impune o accelerare a ritmului.

„Extinderea trebuie să rămână bazată pe merite, dar în contextul actual trebuie să accelerăm ritmul”, a declarat Kaja Kallas.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene a subliniat că extinderea reprezintă un răspuns la amenințările geopolitice din regiune.

„Extinderea este antidotul împotriva imperialismului rus şi un semn că cel mai ambiţios proiect multilateral din istorie, Uniunea Europeană, este aici pentru a rămâne”, a afirmat oficialul european.

Declarațiile vin pe fondul unor discuții tensionate între Comisia Europeană, care susține accelerarea procesului de extindere, și unele state membre, care preferă o abordare mai graduală.

Săptămâna trecută, în cadrul unei întâlniri informale la care a participat și șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Bjoern Seibert, ambasadorii statelor membre au respins ideea aderării unor noi țări cu drepturi limitate în cadrul Uniunii.

Potrivit lui Kallas, extinderea nu este doar un proces tehnic de îndeplinire a criteriilor de aderare, ci și o decizie geopolitică.

„Extinderea a fost descrisă ca fiind cea mai de succes politică externă a Uniunii, extinzând zona de stabilitate, pace şi prosperitate”, a spus ea, citând date ale Eurobarometrului care indică un sprijin larg pentru extinderea UE.

Un diplomat european de rang înalt a declarat, sub protecția anonimatului, că statele membre încearcă să mențină procesul de extindere pe drumul stabilit, în pofida divergențelor dintre Consiliul UE și Comisia Europeană.

În prezent, instituțiile europene analizează posibilitatea ca următoarele trei președinții ale Consiliului UE să acorde prioritate extinderii, cu obiectivul de a finaliza negocierile de aderare cu Ucraina până la sfârșitul anului 2027, chiar dacă tratatul final de aderare ar putea fi semnat mai târziu.

Aderarea Ucrainei este analizată în paralel cu procesul de integrare a Republicii Moldova, însă o eventuală dezbatere publică amplă pe acest subiect îi îngrijorează pe unii lideri europeni, care se tem că tema ar putea fi exploatată de partidele de extremă dreapta înaintea alegerilor programate anul viitor în mai multe state membre, inclusiv Franța și Finlanda.

Un diplomat european a subliniat că, în acest context, este nevoie de o narațiune politică solidă pentru a susține aderarea Ucrainei și a altor state candidate.