Două dosare penale, deschise în cazul morții educatoarei din Hâncești

Oamenii legii au deschis două dosare penale pentru a stabili toate circumstanțele cazului tragic legat de decesul Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui raionului Hâncești, care a stârnit numeroase reacții și speculații în spațiul public. Despre acest lucru a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit lui, unul dintre procese a fost inițiat la Chișinău și vizează consecințele grave ale incidentului produs prin aruncarea femeii de la etaj, iar al doilea a fost deschis la Inspectoratul de Poliție Hâncești. Viorel Cernăuțeanu a subliniat că în spațiul public au apărut mai multe informații eronate.

„Ar fi pertinent ca atunci când ne interesează ceva să ne informăm de la autoritățile care dețin detalii. S-a vehiculat că (Ludmila Vartic – n.r.) a fost înmormântată fără expertiză, că a fost înmormântată în câteva ore. Aceste informații nu corespund adevărului. Imediat, a fost dispusă și efectuată expertiza medico-legală, nu avem încă constatarea expertizei trimisă pe adresa poliției”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

În același timp, el a spus că Poliția a desfășurat alte acțiuni procesuale pentru a stabili toate circumstanțele cazului.

„Din păcate, trebuie să ținem cont și de starea de suferință a membrilor familiei. Mă refer la mama femeii, la sora acesteia, care ar putea furniza informații importante în procesul respectiv. În plus, în urma tuturor informațiilor apărute în spațiul public, s-a deschis un alt material la Inspectoratul de poliție Hâncești, pentru a stabili toate circumstanțele legate de viața anterioară”, a adăugat șeful Inspectoratului General al Poliției.

Potrivit Newsmaker, Viorel Cernăuțeanu a mai afirmat că oamenii legii au reușit să verifice date până în 2019 și, potrivit rezultatelor, „nicio plângere la adresa Poliției nu a parvenit din partea acestei femei”.

„Nu a existat nicio sesizare legată fie de elemente de violență în familie, fie de alte circumstanțe care i-ar fi creat anumite suferințe fizice, psihice sau de alt gen. (…) Se întreprind toate verificările pentru a stabili circumstanțele care apar în spațiul public. (…) Vedem acum foarte mulți cunoscători despre ceea ce a fost în această familie. Este regretabil că vorbim acum și nu am vorbit pentru a informa mult mai devreme, care poate ar fi putut preveni prin diferite servicii psihologice, de ordine și securitate, o astfel de tragedie”, a subliniat Cernăuțeanu.

Ludmila Vartic s-ar fi sinucis pe 3 martie, în urma unor presupuse abuzuri din partea soțului său, Dumitru Vartic, vicepreședinte al raionului Hâncești. Femeia a lucrat ca educatoare la o grădiniță din Hâncești și era mamă a doi copii.

În urma scandalului public, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate. Decizia a fost luată pe 9 martie de Biroul Executiv al Organizației Teritoriale PAS Hâncești.

Tot astăzi, vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, și-a depus demisia din funcția pe care o deține.