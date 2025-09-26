Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul

Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat” Belarusul, pe fondul tensiunilor crescânde generate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, a închiderii frontierelor sau a altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar imposibilă”, a declarat ambasada într-un comunicat.

Avertismentul vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre NATO și Rusia, în urma unei serii de încălcări ale spațiului aerian, precum și a „arestărilor arbitrare repetate ale cetățenilor polonezi”.

În ultima lună, dronele rusești au încălcat spațiul aerian polonez, român și, posibil, danez.

Pe 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei avioane de vânătoare MiG-31, care au rămas în spațiul aerian estonian timp de 12 minute.

Chiar astăzi, avioane de vânătoare maghiare au interceptat cinci avioane rusești deasupra Mării Baltice.

Bloomberg a raportat pe 25 septembrie că diplomații europeni au avertizat oficialii ruși săptămâna aceasta că NATO este pregătită să răspundă cu forța la noi încălcări ale spațiului aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.

Deși Belarus nu este direct implicat în invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, țara a sprijinit mișcările trupelor ruse pe tot parcursul războiului.

La începutul invaziei pe scară largă, Belarus a permis ca teritoriul său să fie folosit ca bază de operațiuni pentru încercarea Rusiei de a cuceri Kievul de la granița sudică.







