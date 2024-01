Potențial uriaș de cooperare între localitățile vietnameze și cele românești

Premierul este impresionat de dezvoltarea județului Prahova, în special în aplicațiile IT, transformarea digitală, managementul serviciului public și asigurarea securității sociale. Prim-ministrul Phạm Minh Chính, soția sa și delegația de rang înalt a Vietnamului au vizitat județul Prahova, pe 21 ianuarie, în cadrul vizitei oficiale în România, relatează Viet Nam News citat de Rador Radio România.

Prezentând potențialul economic al județului și oportunitățile de cooperare cu Vietnamul, oficialii Guvernului României din Prahova și ai Camerei de Comerț și Industrie a județului au declarat că Prahova, un important centru industrial, de petrol și gaze, turism și cultural al României, a creat o relație cu provincia Hòa Bình din Vietnam, în 2019. Județul găzduiește prima rafinărie de petrol din România și Universitatea de Petrol și Gaze ​​Ploiești, care are o cooperare de lungă durată cu națiunea din Asia de Sud-Est și a contribuit considerabil la dezvoltarea de parteneriate bilaterale în sectorul petrolului și gazelor.

Oficialii români au declarat că Vietnamul a înregistrat o creștere rapidă, de ani de zile, a semnat multe acorduri de liber schimb și a folosit în mod corespunzător șansele generate de schimbările economice și politice globale.

Percepând că Vietnamul va fi următorul „tigru” al Asiei, au făcut apel la firmele din România, și din Prahova, să profite de oportunitățile de cooperare investițională în țara din Asia de Sud-Est. În schimb, România poate acționa ca o poartă pentru intrarea mărfurilor vietnameze pe piața europeană cu o populație totală de 500 de milioane de locuitori. Premierul Chính a apreciat asistența și sprijinul acordat de România Vietnamului, spunând că este impresionat de dezvoltarea județului Prahova, în special în aplicațiile IT, transformarea digitală, managementul serviciului public și asigurarea securității sociale. El a subliniat realizările în cooperarea în formarea forței de muncă pentru industria petrolului și gazelor, un sector tânăr, dar și un contributor substanțial la dezvoltarea Vietnamului în cei aproape 40 de ani de reforme. Rămâne un potențial uriaș pentru cooperarea de la localitate la localitate, care are un rol important de jucat în relațiile dintre cele două țări, a menționat el, adăugând că unele localități din Vietnam și România urmează să semneze memorandumuri de cooperare în timpul vizitei sale. Vietnamul este pregătit să întărească legăturile cu România, inclusiv cu Prahova, să reînnoiască vechile impulsuri de cooperare și să promoveze altele noi, în special în domeniile emergente și marile tendințe ale lumii, pentru care ambele părți au interes, cum ar fi economia digitală, economia verde, economia circulară, și economia partajată, a declarat premierul. El a subliniat că cele două economii se laudă cu multe avantaje complementare, menționând că Vietnamul are o populație de aproximativ 100 de milioane de locuitori, în timp ce România are aproximativ 23 de milioane de locuitori, forța de muncă ar putea fi un nou impuls de cooperare. În plus, Vietnamul va continua să investească și să extindă proiecte majore de petrol și gaze, astfel încât cele două părți să poată promova parteneriate în investiții, transfer de tehnologie și instruire a forței de muncă. Vietnamul și România au mari oportunități și dorința de cooperare. Cel mai mare obstacol în calea legăturilor lor acum este distanța geografică, dar ar putea fi abordată prin intensificarea transformării digitale și a comerțului electronic și prin creșterea asistenței autorităților pentru afaceri, potrivit liderului. În timpul călătoriei, premierul Chính este programat să aibă întâlniri cu liderii de vârf ai României, pentru a identifica orientări și măsuri pentru consolidarea legăturilor bilaterale în diferite domenii, inclusiv în economie, comerț și investiții. El și-a exprimat speranța că firmele și localitățile celor două țări vor coopera între ele pentru a ajuta la realizarea viziunii și țintelor comune, angajând cele mai bune condiții posibile pentru schimburile, parteneriatele și cooperarea lor.

