Poziția lui Putin este disperată – fie continuă să blufeze și devine de râsul lumii, fie transformă bluful în realitate și devine un monstru. Interesant și înfricoșător

Toată această alarmă activă despre „referendumurile ” din teritoriile ocupate din ultimele două zile se încadrează în ceea ce este descris ca „etapele de negare ale lui Putin”. El a acceptat deja înfrângerea în războiul pentru întreaga Ucraină și în războiul pentru „centura de sud-est”. Și acum trage de timp, încercând să se agațe de ce a mai rămas.

El își dă seama deja că nu poate apăra militar ceea ce a confiscat. Chiar și cu nivelul actual de înarmare, armata ucraineană este mai puternică. Și va fi și mai puternică, pentru că aprovizionarea cu armament modern continuă. Dar armata rusă nu se poate baza decât pe condamnații interni, dronele iraniene și obuzele nord-coreene.

Pe 29 martie, când delegația noastră a participat la discuțiile de la Istanbul, am scris: „Nu-mi pot imagina că Putin ar renunța cu ușurință la coridorul râvnit spre Crimeea și la canalul Crimeii de Nord. Dar renunțarea la ele nu ne-ar conveni. Dacă armata rusă nu reușește, nu poate avansa sau se va retrage, războiul poate depăși limitele existente. Și pot apărea și alte opțiuni, inclusiv acorduri în condiții care ne sunt favorabile. În concluzie, nu cred într-o soluție rapidă. Dar eu cred în armata noastră.

Multe s-au schimbat în ultimele șase luni. Am văzut consecințele atrocităților de la Bucea și am avut parte de multe bombardamente, distrugeri și morți. Acum, guvernul ucrainean nu are de gând să negocieze, iar armata ucraineană trece la ofensivă. Iar Putin a ajuns exact acolo – armata rusă și-a pierdut capacitatea de a avansa și se retrage.

Iar acum încearcă să ne pună în față alegerea descrisă – fie negociem, fie războiul va depăși cadrul existent. Prin ieșirea din limitele sale, el se referă la declararea teritoriilor invadate ca fiind rusești și atunci, spun ei, războiul va începe serios.

Războiul „pe bune”, scandat de bloggerii imperialiști, ar putea însemna mobilizări în masă (ceea ce ar trebui să-l sperie mai mult pe Putin decât pe noi), lovituri nucleare (la care Biden a promis că va răspunde) sau atacuri teroriste asupra orașelor și infrastructurii, o avanpremieră pe care am văzut-o la CHP Harkov și la barajul de la Krivoi Rog.

Șantajarea lor cu un „referendum” nu va funcționa. Iar „partenerii” chinezi și indieni privesc deja cu suspiciune – nu sunt mulțumiți de războiul existent, cu atât mai puțin de depășirea acestuia.

Poziția lui Putin este, prin urmare, disperată. Fie continui să blufezi și devii de râsul lumii, fie transformi bluful în realitate și devii un monstru. Pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa și America de Nord.

În concluzie, trăim vremuri istorice. Înspăimântător. Interesant.

Roman Șraik, traducere de TIMPUL

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!