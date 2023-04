Pregateste-ți picioarele pentru primăvară

Inainte de a merge la cumparaturi si de a achizitiona pantofii doriti, este recomandat sa ingrijesti cu atentie picioarele.

Iata produsele de care ai nevoie:

•cadita pentru picioare;

•ulei de baie;

•sare de baie;

•ulei esential (aroma favorita);

•piatra ponce;

•o perie de unghii;

•lufa;

•crema hidratanta;

•ulei de masline (o lingura);

•doua pungi de unica folosinta (de plastic);

•o pereche sosete de bumbac.

Un mic SPA la tine acasa

Pregateste cadita pentru picioare. Toarna apa foarte calda, cateva picaturi de ulei de baie, sare de baie si trei picaturi de ulei esential (aroma preferata). Stai cu picioarele in apa calda timp de 10 minute, lasand timp pielii uscate din zona calcaielor sa se inmoaie. Maseaza usor talpile picioarelor si apoi maseaza calcaiele cu o piatra ponce pentru indepartarea pielii moarte, care este si foarte aspra.

Imediat dupa acest tratament, curata unghiile cu o perie speciala. Aceasta va indeparta pielea moarta si va inmuia cuticulele, pregatind unghiile pentru pedichiura.

De asemenea, maseaza toata pielea cu o lufa.

Dupa alte 5 minute scoate picioarele din apa si sterge-le cu un prosop moale.

Hidratare maxima

Pregateste doua pungi de unica folosinta si o pereche de sosete de bumbac. Maseaza-ti picioarele cu crema hidratanta din belsug, amestecata cu putin ulei de masline pentru o hidratare cat mai intensa. Dupa ce ai masat fiecare picior timp de doua minute, mai adauga putina crema hidratanta si introdu piciorul intr-o punga si pune apoi sosetele. Aceasta operatiune, desi nu este tocmai una foarte placuta, va oferi picioarelor tale hidratarea necesara si ulterior un aspect extrem de fin si catifelat.

Dupa fiecare dus, hidrateaza-ti picioarele de la coapse pana la glezne cu o crema hranitoare, bogata in substante nutritive. Aplica pe toata lungimea membrelor inferioare crema hidratanta si insista in special la nivelul genunchilor, deoarece in aceasta zona pielea se usuca foarte puternic.

Unghii impecabile

Dupa cel putin doua ore de la impachetare, este timpul sa incepi pedichiura.

Sterge fiecare unghie cu un dizolvant, chiar daca nu sunt date cu lac de unghii. Dizolvantul are rolul de a indeparta orice urma de crema, ulei sau grasime, astfel incat stratul de oja sa reziste mai mult timp.

Indeparteaza apoi cuticulele, taie unghiile in forma dorita, pileste-le si coloreaza-le frumos.

Pentru mentinerea frumusetii si sanatatii picioarelor, sunt recomandate, cel putin o data pe saptamana, bai calde in care se toarna cateva picaturi de ulei esential de menta, brad, ienupar sau rozmarin. Toate aceste esente imbunatatesc circulatia sanguina si indeparteaza bacteriile.

Pentru un plus de prospetime, adauga aceste esente in uleiul de masaj pentru picioare (sau in uleiul de masline). Totusi, nu este recomandat sa pui mai mult de doua picaturi deoarece aceste esente sunt foarte puternice si in cantitati prea mari pot irita pielea.

