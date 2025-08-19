Premierul României, Ilie Bolojan, așteptat săptămâna aceasta la Chișinău

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, urmează să efectueze la sfârșitul acestei săptămâni o vizită de lucru în Republica Moldova.

Informația a fost confirmată de surse atât de la București, cât și de la Chișinău. Potrivit datelor disponibile, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului lucrează în prezent la definitivarea programului și a agendei vizitei.

Aceasta va fi prima vizită oficială a lui Ilie Bolojan în calitate de șef al Guvernului român. Ultima sa deplasare la Chișinău a avut loc în luna martie, când deținea funcția de președinte interimar al României.