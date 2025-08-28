Președintele Argentinei, atacat cu pietre și sticle în Buenos Aires. Javier Milei, cu greu evacuat din mulțime

Preşedintele argentinian Javier Milei a fost luat miercuri drept ţintă a unor proiectile – pietre şi sticle – aruncate de către manifestanţi nemulţumiţi de un scandal de corupţie vizând-o pe sora şefului statului, Karina Milei, şi a fost evacuat teafăr.

Javier Milei, care circula la bordul unei maşini a preşedinţiei, la periferia Buenos Aires, pentru a-şi promova partidul în vederea alegerilor legislative prevăzute în octombrie, a fost evacuat de către serviciile sale de securitate şi este teafăr, a anunţat un purtător de cuvânt al preşedinţiei, Manuel Adorni.

„Ei au atacat cu pietre coloana în care se afla preşedintele naţiunii. Nu au fost răniţi”, a anunţat pe X Manuel Adorni.

Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025