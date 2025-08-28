Președintele Argentinei, atacat cu pietre și sticle în Buenos Aires. Javier Milei, cu greu evacuat din mulțime

Internațional

Preşedintele argentinian Javier Milei a fost luat miercuri drept ţintă a unor proiectile – pietre şi sticle – aruncate de către manifestanţi nemulţumiţi de un scandal de corupţie vizând-o pe sora şefului statului, Karina Milei, şi a fost evacuat teafăr.

Javier Milei, care circula la bordul unei maşini a preşedinţiei, la periferia Buenos Aires, pentru a-şi promova partidul în vederea alegerilor legislative prevăzute în octombrie, a fost evacuat de către serviciile sale de securitate şi este teafăr, a anunţat un purtător de cuvânt al preşedinţiei, Manuel Adorni.

„Ei au atacat cu pietre coloana în care se afla preşedintele naţiunii. Nu au fost răniţi”, a anunţat pe X Manuel Adorni.

