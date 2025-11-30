Președintele Poloniei anulează o întrevedere cu Viktor Orban după vizita la Moscova

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire planificată cu premierul Ungariei, Viktor Orban, pe fondul vizitei recente pe care liderul ungar a efectuat-o la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus, Vladimir Putin. Decizia marchează o distanțare fermă a Varșoviei față de poziția Budapestei în raport cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

Anunțul a fost făcut de responsabilul pentru politica externă din cadrul președinției poloneze, Marcin Przydacz, care a precizat că Nawrocki își va reduce vizita în Ungaria doar la participarea la summitul președinților statelor din Grupul de la Vișegrad, programat miercuri la Esztergom.

Inițial, programul includea și o întrevedere separată cu Viktor Orban și președintele Ungariei, Tamas Sulyok, însă aceasta a fost eliminată în urma consultărilor interne la Varșovia.

Decizia Poloniei vine în contextul în care președintele Nawrocki subliniază constant necesitatea unei poziții unite a Europei față de agresiunea rusă și susținerea unor soluții reale pentru oprirea războiului din Ucraina. Marcin Przydacz a invocat în declarațiile sale și moștenirea fostului președinte polonez Lech Kaczyński, cunoscut pentru poziția sa fermă privind securitatea și solidaritatea regională, inclusiv în domeniul energetic.

La summitul de la Esztergom, liderii Poloniei, Ungariei, Cehiei și Slovaciei urmează să discute teme legate de securitate, energie și cooperarea regională, în contextul tensiunilor persistente din Europa Centrală generate de războiul din Ucraina și relațiile neuniforme dintre statele membre ale grupului.