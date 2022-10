Președintele Ucrainei îi îndeamnă pe cetățenii din teritoriile ocupate de ruși să „evite încorporarea în armata rusă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat pe cetățenii din teritoriile ocupate de Rusia să evite să fie înrolați în armata rusă, relatează Sky News și G4media.

În discursul său nocturn către țara sa, liderul de la Kiev a declarat că, dacă ucrainenii sunt forțați să se alăture armatei ruse, aceștia ar trebui „să depună armele și să vină pe pozițiile ucrainene”.

Vă amintim că la 19 octombrie, Vladimir Putin a declarat legea marțială în cele patru regiuni din Ucraina anexate ilegal de Moscova și a acordat puteri de urgență suplimentare șefilor tuturor regiunilor din Rusia.

Președintele rus a semnat un decret care introduce legea marțială în regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Declararea legii marțiale oferă Kremlinului un control mai strict asupra acestor zone, relatează sursele citate.

De asemenea, el a anunțat puteri suplimentare de urgență pentru șefii tuturor regiunilor din Rusia, dar nu a oferit detalii mai multe.

Ce presupune introducerea legii marțiale

Legislația rusă indică faptul că impunerea legii marțiale ar putea implica restricții privind călătoriile și adunările publice, o cenzură mai strictă și o autoritate mai mare pentru agențiile de aplicare a legii.

Kevin Rothrock, redactor la publicația de știri rusească independentă Meduza, explică modul în care declararea legii marțiale oferă Kremlinului un control mai strâns asupra zonelor ocupate.

„Ce presupune legea marțială? Stare de asediu, restricții de călătorie și de reședință, cenzură militară, mai multe date ascunse ca fiind clasificate, limitări și confiscări de arme și droguri, interdicții privind grevele muncitorești, muncă forțată de apărare și multe altele”, se arată în postarea jurnalistului rus.

De asemenea, jurnalistul Jake Cordell de la agenția de presă Reuters scrie pe pagina sa de Twitter că decretele actuale ale Kremlinului merg mult mai departe decât ceea ce a spus Putin în timpul discursului său în fața Consiliului de Securitate al Rusiei.

The Kremlin’s actual decrees go much further than Putin let on in his speech (as usual) on martial law, outlining sweeping new security measures, movement restrictions, vehicle checks and wholesale „economic mobilisation” across much of western & southern Russia

