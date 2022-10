VIDEO. Putin a decretat legea marțială în cele patru regiuni ucrainene anexate

Miercuri, președintele Rusiei a anunțat decretarea legii marțiale în cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde că le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relatează Reuters și Hotnews.

Max Seddon, șeful redacției din Moscova a publcației Financial Times, afirmă că Putin a prezentat acest lucru ca o „tehnicalitate” și că legea marțială exista deja de facto în aceste regiuni.

Seddon afirmă însă că acest lucru reprezintă un răspuns clar la ultimele eșecuri înregistrate de forțele rusești pe front în fața ofensivelor Kievului.

Putin says he’s introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine’s counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C

— max seddon (@maxseddon) October 19, 2022