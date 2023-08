Președinții Ucrainei și Serbiei s-au întâlnit la Atena și au avut discuții ”bune și deschise”

Președinții ucrainean Volodimir Zelenski şi sârb Aleksandar Vucic au purtat discuţii marţi la Atena, pe care ambii lideri le-au descris drept ”bune” şi ”deschise”, relatează Reuters, care citează postări în acest sens ale celor doi pe reţelele de socializare.

An open, honest, and fruitful meeting with the President of Serbia @AVucic.

Good conversation on respect for the UN Charter and the inviolability of borders.

On our nations’ shared future in the common European home.

On developing our relations, that is in our mutual interest. pic.twitter.com/t7d9DdUH7M

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023