Prețurile vor fi în funcție de cantitatea achiziționată

Auchan inaugurează în Braşov primul său hipermarket discount Atac, înlocuind Auchan Braşov Vest, cu o abordare inovatoare ce presupune oferirea de niveluri de preţ diferite în funcţie de cantitatea achiziţionată.

Auchan, un jucător important pe piaţa locală cu diverse formate de magazine, inclusiv hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate şi platforme online, a decis să intre în segmentul discountului anul trecut, acesta fiind unul dintre cele mai căutate segmente pe piaţa din România în ultimii ani. Astfel, două dintre hipermarketurile Auchan – cel din Ploieşti şi cel din Timişoara (Calea Şagului) – au fost reconfigurate şi transformate în Auchan Discount. Magazinul nou inaugurat, ATAC Hiper Discount by Auchan, oferă astăzi o gamă largă de 17.000 de produse, dintre care 60% sunt alimentare, și are o suprafaţă generoasă de 6.000 mp. Auchan România gestionează o rețea extinsă de peste 430 de magazine, incluzând 30 de hipermarketuri tradiționale, 3 hipermarketuri discount, 7 supermarketuri, magazinele Auchan Go și aproape 400 de unități de ultra-proximitate MyAuchan, majoritatea fiind amplasate în stațiile Petrom, în plus față de platforma de vânzări online auchan.ro.

În 2022, compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1,2 miliarde de euro, cu taxe incluse. De asemenea, Auchan operează două centre logistice importante, unul în Ștefăneștii de Jos, lângă București, inaugurat în 2020, cu o suprafață de 71.000 mp, și un altul în Călan, județul Hunedoara, inaugurat în 2022, care dispune de spațiu de depozitare pe o suprafață de 22.000 mp.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!