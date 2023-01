„Prieteni vechi ai Kremlinului”: Cine sunt europarlamentarii care au votat împotriva tribunalului care să judece crimele de război comise de Rusia

Unii dintre cei 19 europarlamentari care au votat împotriva înființării unui tribunal care să judece crimele de război comise de Rusia în Ucraina au legături de durată cu Moscova și sunt cunoscuți pentru declarații făcute în favoarea acesteia.

„Putem explica”, unul dintre cele mai populare canale de Telegram din Rusia, i-a descris pe toți drept „prieteni vechi ai Kremlinului”, afirmând că unii dintre aceștia sunt „favoriți ai propagandei rusești care au luat parte la evenimente organizate la Moscova, pe cheltuiala statului rus”, scrie Hotnews.

Astfel, potrivit cercetătorului independent Chris Owen, administratorii canalului de Telegram rusesc i-au scos în evidență pe 5 dintre europarlamentarii care au votat împotriva rezoluției legislativului european.

Doi dintre aceștia sunt membri ai partidului de extrema dreaptă AfD (Alternativă pentru Germania), Gunner Beck și Maximilian Krah.

„Cel din urmă crede că sancțiunile împotriva Rusiei duc la prăbușirea Europei și, la scurt timp înainte de război, a argumentat că ar trebui puse presiuni pe Kiev să respecte acordurile de la Minsk”, afirmă canalul de Telegram rusesc despre Krah.

Europarlamentari favoriți ai propagandei rusești

Cu privire la celălalt eurodeputat al AfD se notează că „este un favorit de cursă lungă al propagandei rusești. În luna august el a afirmat că Federația Rusă nu a fost văzută susținând terorismul în UE. În 2021 el a mers la Moscova ca observator al alegerilor pentru Duma de Stat la invitația personală a lui Viaceslav Volodin, președintele Dumei, și nu a constatat nicio neregulă”.

„O altă vedetă a propagandei naționale care a susținut Rusia este Herve Juvin, purtătorul de cuvânt a Frontului Național (n.r. partidul lui Marine Le Pen). În luna iunie el a numit NATO drept principala amenințare la adresa păcii și l-a acuzat pe Zelenski de ingerințe în alegerile franceze. Înainte de război el a mers în Crimeea și a îndemnat Kievul să recunoască independența Republicilor Populare Lugansk și Donețk”, se arată despre eurodeputatul francez.

Francesco Donato, membră a Ligii Nordului din Italia, a votat la rândul ei împotriva rezoluției după ce anterior a pus sub semnul întrebării faptul că Rusia ar fi responsabilă de „tragedia din Bucha” și a dat vina pe UE pentru izbucnirea războiului din Ucraina.

Miroslav Radačovský, din partidul PATRIOT slovac, s-a deplasat la Moscova în data de 8 mai a anului trecut pentru o discuție la masa rotundă pe subiectul „Rusia și Europa – Cum să păstrăm legăturile și memoria istorică?”.

Tatiana Zhdanoka din Uniunea Rusească a Latviei și-a exprimat de asemenea susținerea pentru președintele rus Vladimir Putin și a cerut ca Europa să nu mai ucidă copii în Donbas.

Cum a explicat Maria Grapini votul împotriva înființării unui tribunal care să judece crimele de război ale Rusiei

Eurodeputata română Maria Grapini a fost singura membră a familiei Social Democraților europeni care a votat împotriva rezoluției, însă ea a declarat ulterior că acest lucru s-a întâmplat din greșeală, fiind vorba de fapt de o eroare a sistemului de vot.

„Nu este prima oara când se blochează tasta în consolă. Votul meu a fost în favoarea rezoluției. Am sesizat încă din sala situașia și am transmis asistentei mele să scrie staff-ului tehnic să scrie și să explice situația. S-a modificat votul in sistem dar pe online se durează mai mult procedura”, a afirmat aceasta.

Din cealaltă mare familie politică europeană de stânga din PE, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, au votat împotriva rezoluției 6 europarlamentari. Majoritatea celor care au votat împotrivă sunt eurodeputați neafiliați unei familii europene.

Cu 472 de voturi pentru, doar 19 împotrivă și 33 de abțineri, europarlamentarii au decis joi într-o rezoluție că liderii militari, politici și cei care au comis efectiv crime de război în Ucraina trebuie judecați și pedepsiți de o curte internațională.

