Prima reacție a avocatului Lucian Rogac după suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc nu s-a răzgândit și își dorește în continuare să fie adus în Republica Moldova. Cel puțin asta a declarat avocatul acestuia, Lucian Rogac, după ce autoritățile din Grecia au decis suspendarea procedurii de extrădare.

„Vreau să clarific anumite aspecte, referitor la informația care circulă în spațiul public precum că Vladimir Plahotniuc ar fi refuzat extrădarea. Această informație nu corespunde realității, domnul Plahotniuc din ziua 1 a declarat că dorește să fie extrădat în Moldova”, ne-a spus avocatul.

Rogac a mai declarat că până acum, nici clientul său, nici apărătorii nu au fost informați de către autoritățile elene despre o suspendare sau oprire a procesului de extrădare, dar avocații din Grecia vor face demersurile necesare pentru a primi explicații.

„Am comunicat cu el (Plahotniuc) cu jumătate de oră în urmă am ieșit din penitenciar și nu a fost vreo astfel de intenție (să refuze extrădarea) din partea lui – nici cerere, nici verbală”, a punctat Lucian Rogac.

Menționăm că recent, Procuratura Generală a anunțat că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova a fost suspendată, decizia fiind luată de Ministerul Justiției al Greciei, fără a fi precizate și motivele.