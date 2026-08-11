Prima reacție a lui Dumitru Vartic, cercetat după ce a „rugat” să fie scrisă o amendă pe numele soției sale, deja decedată la acea oră

Fostul vicepreședinte al raionului Hîncești, Dumitru Vartic, care și-a recunoscut vina în dosarul privind falsificarea unei amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, susține că nu ar fi oferit bani polițistului și nu l-ar fi influențat în vreun fel. „Doar l-am rugat dacă putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare…”, a declarat Dumitru Vartic.

„Juridic, Dumitru Vartic nu a influențat în niciun fel ofițerul de urmărire penală. Dânsul a prezentat actele, iar ofițerul a perfectat și dânsul a plătit amenda. Nu a fost niciun fel de corupție, niciun fel de influență”, a declarat Roman Mihăeș, avocatul lui Dumitru Vartic.

La rândul său, Vartic a explicat că nu ar fi avut asupra sa actele soției, ci doar o fotografie a buletinului acesteia, pe care o primise anterior pe telefon.

„Am prezentat o poză din telefonul meu, a buletinului soției, pe care soția mi l-a transmis cu ceva timp în urmă. Sub nicio formă nu avea fizic la mine actele”, a menționat Vartic.

Întrebat de reporterul UNIMEDIA, dacă polițistul ar fi întreprins aceste acțiuni contra plată, Dumitru Vartic a răspuns: „Sub nicio formă. Doar l-am rugat dacă putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare… Mai aveam o scrisoare și voiam să îmi păstrez punctele de penalizare, luând în considerare că soția mea, în acea perioadă, nu conducea mașina.”