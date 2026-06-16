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Primarul capitalei, Ion Ceban, a salutat decizia partenerilor europeni de a deschide primul cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Photo of Timpul.md Timpul.md16 iunie 2026
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Primarul capitalei, Ion Ceban, a salutat decizia partenerilor europeni de a deschide primul cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, calificând-o drept un pas important pentru țară.

Edilul a subliniat că integrarea europeană trebuie să se reflecte în proiecte concrete pentru cetățeni, precum școli moderne, spitale dotate, transport de calitate și infrastructură europeană. Totodată, Ceban a declarat că „Europa se construiește acasă”, prin management eficient și respect pentru oameni, nu prin „PR electoral și centralizarea puterii”.

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Photo of Timpul.md Timpul.md16 iunie 2026
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