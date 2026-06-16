Moldova a deschis negocierile pe primul cluster de aderare la UE

Republica Moldova a deschis negocierile pe primul cluster de aderare la Uniunea Europeană, astăzi, 15 iunie. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu.

Președinta a precizat că aceste „capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți”.

„Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună și efortului oamenilor care cred în viitorul european al Republicii Moldova. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență. Dar astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători: aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim”, a scris Maia Sandu, într-o postare pe rețelele de socializare.