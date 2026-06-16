Victor Negrescu: Procesul integrării europene a Republicii Moldova devine ireversibil

Deschiderea oficială a negocierilor de aderare reprezintă un proces ireversibil pentru Republica Moldova, însă ritmul acestuia poate varia în funcție de reformele implementate. Declarațiile aparțin vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, și au fost făcute în contextul deschiderii negocierilor de aderare, decizie adoptată în cadrul conferinței interguvernamentale UE-Republica Moldova, desfășurată la Luxemburg.

Oficialul european a subliniat că lansarea negocierilor reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și un rezultat care, în urmă cu un deceniu, părea greu de imaginat.

„Este un pas important care părea imposibil acum zece ani. Toată responsabilitatea revine acum modului în care se vor purta aceste negocieri. Este un proces ireversibil, dar în același timp, acest parcurs poate avea loc mai rapid sau mai puțin rapid, în funcție de reformele realizate de Republica Moldova”, a spus vicepreședintele Parlamentului European în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Victor Negrescu a precizat că succesul procesului de aderare va depinde de ritmul reformelor și de capacitatea autorităților de la Chișinău de a menține un dialog eficient cu instituțiile europene și cu statele membre.

„Negocierile nu vor fi neapărat ușoare. Dacă autoritățile de la Chișinău își vor respecta angajamentele, dacă vor dialoga așa cum trebuie cu partenerii de la Bruxelles, dacă vor avea relații bune cu statele membre, acest parcurs poate fi realizat destul de rapid. Ținta finalizării negocierilor până la finalul anului 2028 este una realizabilă”, a explicat oficialul european.

Totodată, vicepreședintele Parlamentului European a precizat că odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare începe un proces intens de armonizare a legislației naționale cu cea europeană.

„După aprobarea politică, avem începerea unui proces care trebuie să se accelereze și toată legislația europeană trebuie transpusă. Orice pas va fi supravegheat și va trebui respectat un calendar agreat cu UE. Vor fi termene clare pentru implementarea și transpunerea legislației”, a mai spus Victor Negrescu.

Luni, în cadrul conferinței interguvernamentale UE-Republica Moldova, desfășurată la Luxemburg, a fost luată decizia de deschidere a primului grup de capitole de negociere – clusterul 1 „Valori fundamentale”, care include domenii precum justiția și securitatea, drepturile fundamentale ale omului, statistica, achizițiile publice și controlul financiar.