Primele tancuri americane Abrams au sosit în Ucraina, susține președintele Zelenski

Primele tancuri americane Abrams au sosit în Ucraina, a anunţat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, salutând o ”veste bună”, relatează AFP.

Tancurile ”Abrams sunt deja în Ucraina şi se pregătesc să ne întărească brigăzile”, a precizat liderul de la Kiev pe pagina sa de Twitter.

Daily synchronization on key security issues.

Interior Minister Klymenko's report on dealing with the aftermath of Russia’s shellings of Odesa and other cities and villages. Assistance to affected people. Protecting Odesa region is a priority in all my negotiations regarding air…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2023