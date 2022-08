Pro-rușii creează tensiuni în sudul R. Moldova. Găgăuzii îi „trimit în… România” pe Maia Sandu și Natalia Gavrilița

Autoritățile locale și cetățenii din Ceadîr-Lunga au ieșit astăzi, 7 august, la un protest pentru a-și exprima nemulțumirea față de creșterea prețurilor la gazele naturale și la produsele alimentare. Reprezentanții s-au arătat indignați și de faptul că din cauza bașcanei Irina Vlah Găgăuzia ar pierde statutul său special și că guvernatoarea Autonomiei ar susține Chișinăul.

„Până în decembrie vom ajunge la 50 de lei pentru un metru cub de gaze naturale. Dacă vom dormi acasă, nu vom rezolva nimic. Astăzi ne vor acuza că au fost doar 50 de oameni, uitați, e plină piața, suntem mult mai mulți. În fiecare zi vom fi mai mulți, și mai mulți. Noi în Comitet am decis, am transmis rezoluția Maiei Sandu, dnei Gavrilița, bașcanei Irinei Vlah și președintelui Adunării Populare. Acolo este scris clar – nu faceți bine poporului, demisionați, drum bun, România vă așteaptă, aveți pașapoarte. Dacă nu vom putea prin autoritățile noastre, Irina Vlah și președintele Adunării Populare, să-i obligăm să privească chiar și în acest mic și ieftin buget de un miliard ca să găsească finanțe, pentru a bașcana să se coboare și să înceapă să se ocupe de problemele oamenilor. (…) De ce trebuie să strigăm mereu „jos, Sandu” sau „jos, Gavrilița” când avem propria noastră conducere? Trebuie să cerem de la ei, că doar au jurat că vor fi alături de cetățeni. (…) Noi am pierdut statutul special al Gagauziei datorită prezentei puteri, prin bașcana Irina Vlah și din cauza tăcerii sale și cei care mereu vor sluji Chișinăului nu au ce căuta în Găgăuzia”, a declarat unul dintre reprezentații protestului.

