Producătorii de floarea-soarelui vor avea în acest an o roadă mai mică: Uleiul s-ar putea scumpi

Producătorii de floarea-soarelui anunță că în acest an vor avea o roadă mai mică în comparație cu anul precedent. Deși recoltarea abia a început, specialiștii estimează că aceasta va constitui până la două tone la hectar. Din această cauză, uleiul de floarea-soarelui s-ar putea scumpi, scrie Moldova 1.

Pe câmpurile din satul Egoreni, raionul Soroca, au fost semănate 270 de hectare de floarea-soarelui. Agricultorii spun că dacă anul trecut au obținut o recoltă medie de peste trei tone de semințe la hectar, anul acesta recolta este mică.

„Din păcate, roadă față de anul trecut este mai scăzută din cauza secetei. Anul acesta iar ne-a afectat o secetă foarte gravă. Lunile când floarea avea nevoie de umiditate, practic nu a plouat de loc. Suntem într-o stare chiar puțin disperați”, spune agricultorul Ion Coțaga.

Datorită vremii însorite, recoltarea a început cu câteva săptămâni mai devreme. Mecanizatorii se grăbesc să adune roada până să înceapă ploile.

„Anul acesta se arată cam rău, mai slab ca în an cu mult. Nu-i vinovat nimeni, totul e din cauza secetei. Anul acesta am început recoltarea mai degrabă ca să nu dea ploile să se strice răsărita, dar ea s-a copt mai repede decât trebuie. Noi tot timpul o strângem după 20, 21 septembrie, dar anul acesta am început mai devreme că ne temem să n-o pierdem pe asta care este”, spune mecanizatorul Mihai Morari.

Prețul la floarea-soarelui este de aproape 6 lei pentru un kilogram. Agricultorii spun că, din cauza roadei mici, există premise pentru scumpirea uleiului.

„Dacă anul trecut și roada a fost mai bună și am vândut-o cu 10 lei, 6 lei socot ca acesta nu-i preț. Sinecostul e mai mare și nu putem scoate nici cheltuielile”, a mai adăugat spune agricultorul Coțaga.

În prezent, uleiul este produs din roada de floarea-soarelui din 2022.

