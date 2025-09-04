Românii descoperă abia acum dimensiunea reală a „generozității” proeuropenilor de la București: 14,4 miliarde de euro au fost scoase din buzunarul public pentru a sprijini Ucraina, între februarie 2022 și iunie 2025. Suma, echivalentă cu 0,6% din PIB-ul României din 2021, a fost făcută publică de site-ul Cursdeguvernare, care citează o interpelare a europarlamentarului Gheorghe Piperea către Consiliul Fiscal European.

Până de curând, aceste cifre erau ascunse de ochii cetățenilor. Românii aflau doar frânturi, în timp ce guvernele succesive semnau acte și alocau resurse într-un secret aproape total. În realitate, 14,4 miliarde de euro au plecat către Kiev sub formă de ajutoare militare, umanitare și financiare, în timp ce spitalele din România se prăbușesc, școlile rămân subfinanțate, iar pensionarii și muncitorii sunt sufocați de taxe, scumpiri și austeritate.

Faptul că această cheltuială colosală a fost ascunsă opiniei publice ridică întrebări grave: cine răspunde pentru decizia de a sărăci România, direcționând resursele naționale către un război care nu este al nostru? Cine a dat mandat guvernanților să sacrifice bunăstarea propriului popor pentru a se alinia orbește ordinelor venite din afară?

În timp ce milioane de români pleacă din țară pentru un trai mai bun, „proeuropenii” de la București au reușit performanța să îngenuncheze economia națională și să transforme România într-un simplu plătitor de tribut pentru interese străine. 14,4 miliarde de euro ar fi putut construi spitale regionale, autostrăzi, școli moderne sau un sistem energetic independent. În schimb, au fost risipiți într-un act de trădare națională fără precedent.