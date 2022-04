Prognoză sumbră pentru Putin: Economia Rusiei va înregistra o prăbușire istorică

Economia Rusiei este pe cale să se contracte cu peste 10% în 2022, cea mai mare scădere a produsului intern brut din anii care au urmat căderii Uniunii Sovietice în 1991, a declarat marți fostul ministru de finanțe Alexei Kudrin, citat de Reuters. Rusia se confruntă cu o inflație galopantă și cu fuga capitalului, în timp ce se confruntă cu un posibil default al datoriei, după ce Occidentul a impus sancțiuni pentru invadarea Ucrainei, la 24 februarie. Ministerele economiei și finanțelor din Rusia lucrează în prezent la noi previziuni, a declarat agenția de știri de stat RIA, care l-a citat pe Kudrin, care acum este șeful Camerei de Audit.

„Prognoza oficială ar fi mai mult decât o contracție de aproximativ 10%”, a declarat Kudrin, care a fost ministrul de finanțe al lui Putin între 2000 și 2011, potrivit RIA.

Previziunile anterioare ale guvernului rus prevedeau o creștere a produsului intern brut de 3% în acest an, după ce în 2021 economia s-a majorat cu 4,7%. O sursă apropiată guvernului rus, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Reuters că Ministerul Economiei preconizează o contracție a PIB-ului între 10% și 15% în acest an. O contracție de 10% ar însemna cel mai mare declin al produsului intern brut din 1994 încoace, potrivit datelor Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Banca Mondială a prognozat luna aceasta că PIB-ul Rusiei va scădea cu 11,2% în acest an.

Analiștii intervievați de Reuters la sfârșitul lunii martie prognozaseră în medie o contracție a PIB-ului în 2022 de 7,3%, prevăzând o creștere a inflației la aproape 24%, cel mai ridicat nivel din 1999 încoace.