Propagandă în stil sovietic! Ministerul Educației promovează un video cu elevii unui liceu din Chișinău care laudă Guvernul PAS pentru că le oferă hrană gratuită

„Mulțumim Ministerul Educației că ne aprovizionează cu această hrană” – așa se încheie un spot video plasat marți, 9 septembrie, pe contul de Facebook al Ministerului Educației, în care elevii și profesorii liceului „Liviu Deleanu” din Chișinău aduc laude autorităților pentru că pot lua gratuit micul dejun la școală.

În video apar, rând pe rând, mai mulți copii, care vorbesc despre „cât e de important să mănânci dimineața” și laudă inițiativa Ministerului Educației.

„Peste 1700 de elevi de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” din municipiul Chișinău beneficiază zilnic de micul dejun oferit la cantina instituției. Această inițiativă a Ministerului Educației și Cercetării este una binevenită, având în vedere importanța alimentației pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor atât din punct de vedere fizic, cât și mintal. Acest mic dejun le oferă elevilor energia necesară pentru a face față la ore”, susține Natalia Grecu, profesoară de limba și literatura română. La rândul lor, elevii se bucură să servească micul dejun la școală și consideră că alimentația sănătoasă le aduce un plus de energie, dar și îi ajută să obțină rezultate mai bune la învățătură”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Educației.

Spotul video a fost publicat în plină campanie electorală. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, este numărul 13 pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Perciun a degrevat din funcția de ministru pe perioada campaniei electorale.