Propagandist favorit al Kremlinului: Marea Britanie pregătește un atac asupra „Podului Crimeii” cu participarea serviciilor ucrainene

Igor Korotcenko, analistul militar favorit al televiziunilor rusești controlate de Kremlin, susține că Marea Britanie pregătește un plan de atacare a Podului Crimeii cu participarea „serviciilor ucrainene relevante”.

„Există informații care sugerează că un plan este redactat acum sub conducerea lui Ben Wallace (n.r. ministrul britanic al Apărării) de a lovi Podul Crimeii. Lăsați-mă să subliniez asta: un oficial înalt al guvernului britanic, ministrul Apărării Ben Wallace, o operațiune de a lovi Podul Crimeii este elaborată sub conducerea sa” susține propagandistul Korotcenko.

De asemenea, acesta prezintă apoi presupusul scenariu al planului: „un cargobot sub pavilion neutru care se îndreaptă spre un port din Georgia în cadrul unei operațiuni a ministerului britanic al Apărării, împreună cu participarea serviciilor ucrainene relevante, ei vor instala rachete antinavă pe nava de marfă ce se îndreaptă spre un port georgian”, transmite Hotnews.

Acesta dă asigurări că Podul Crimeii are o apărare antiaeriană de încredere dar că britanicii și ucrainenii ar urma să efectueze operațiunea pe timpul nopții și se vor baza pe marea dificilă și „posibil condiții furtunoase”.

Apoi, Korotcenko se lansează într-o serie de declarații și mai bizare, cerând autorităților britanice să reacționeze la aceste „informații” a căror sursă nu a menționat-o și să efectueze percheziții la ministerul britanic al Apărării pentru a confisca „documentele relevante”.

„Am văzut percheziționarea reședinței lui Trump așa că să facem o percheziție ca aceea cu implicarea Scotland Yard și a altor organe britanice responsabile de securitate fiindcă vorbim despre un act de terorism internațional”, susține acesta.

Igor Korotcenko își încheie monologul prin a afirma că ministrul britanic al Apărării ar trebui tras la răspundere pentru „cuvintele și acțiunile sale” fiindcă „de fapt el devine un personaj ca bin Laden”.

Today on Russian state TV:

Igor Korotchenko claims UK Defence Secretary Ben Wallace is hatching a plan with Ukraine to attack the Crimean Bridge

He also likens Wallace to Bin Laden pic.twitter.com/FqVfsbhqxv

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 11, 2022