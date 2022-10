Proteste internaționale după ce un dirijor din Herson care a refuzat să participe la un concert organizat de ruși a fost găsit mort

Soldații ruși au împușcat mortal un muzician ucrainean în locuința sa, după ce acesta a refuzat să participe la un concert în Hersonul ocupat, potrivit Ministerului Culturii de la Kiev. Dirijorul Iuri Kerpatenko a refuzat să ia parte la un concert menit să demonstreze așa-numita ”îmbunătățire a vieții pașnice” în Herson, a precizat ministerul într-o declarație pe pagina sa de Facebook, notează Mediafax.

Concertul din 1 octombrie urma să fie susținut de orchestra de cameră Gileya, al cărei dirijor principal era Kerpatenko, dar acesta ”a refuzat categoric să coopereze cu ocupanții”, se arată în declarație. Kerpatenko, care a fost, de asemenea, dirijorul principal al Teatrului de Muzică și Teatru Dramatic Mykola Kulish din Herson, a postat mesaje sfidătoare pe pagina sa de Facebook până în luna mai.

Procuratura regională din Herson a lansat o anchetă oficială ”pe baza încălcării legilor și obiceiurilor de război, combinată cu crimă intenționată”. Membrii familiei din afara Hersonului au pierdut contactul cu dirijorul în septembrie.

Moartea dirijorului, condamnată de artiștii internaționali

Condamnarea de către artiștii ucraineni și internaționali a fost rapidă. „Istoria Rusiei care impune o politică de «te conformezi sau mori» împotriva artiștilor nu este nouă. Are o istorie care se întinde pe sute de ani”, a declarat dirijoarea finlandezo-ucraineană Dalia Stasevska, care trebuia să dirijeze ”Last Night of the Proms” la Albert Hall din Londra luna trecută, înainte de a fi anulat din cauza morții reginei.

„Am văzut prea multă tăcere din partea colegilor ruși”, a spus ea. „Ar fi oare momentul ca muzicienii ruși, în special cei care trăiesc și lucrează în străinătate, să ia în sfârșit atitudine împotriva acțiunilor regimului rus în Ucraina”. Ea a făcut o paralelă între Kerpatenko și Mykola Kulish, dramaturgul ucrainean după care se numește teatrul în care a lucrat dirijorul.

„Kulish a fost împușcat la 3 noiembrie 1937, lângă Sandarmokh, împreună cu alți 289 de scriitori, artiști și intelectuali ucraineni. Iuriy Kerpatenko a fost împușcat în locuința sa din Kherson în octombrie 2022”, a spus ea.

Acțiunile rușilor au fost un ”genocid pur”, a declarat dirijorul Semyon Bychkov de la Paris, unde se afla în calitate de director muzical al Filarmonicii din Cehia. Dirijorul născut la Sankt Petersburg a părăsit Rusia în tinerețe, în anii 1970.

