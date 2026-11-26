Rusia recurge la noi diversiuni informaționale, afirmă purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, în reacție la afirmațiile Ambasadei Rusiei la Chișinău despre o „provocare antirusească” ce ar urma să aibă loc în Republica Moldova în zilele următoare.

Potrivit misiunii diplomatice, acțiunea ar urmări deteriorarea relațiilor dintre cele două state.

Ciorici susține că aceste diversiuni urmăresc să distragă atenția de la încălcările tot mai frecvente ale spațiului aerian de către drone, care pun în pericol siguranța cetățenilor.

El descrie situația drept un „caz clasic al propagandei ruse”: săptămâna trecută se trimiteau drone deasupra Chișinăului, iar astăzi aceiași avertizează că cineva pregătește provocări.

Purtătorul de cuvânt îi îndeamnă pe politicieni să nu mai sperie oamenii cu „narative fabricate la Moscova”.

Sursa: Redacția timpul.md